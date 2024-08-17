Росія не демонструє жодної готовності до переговорів з Україною, – посол Німеччини

Наразі Німеччина не спостерігає, щоб країна-агресорка демонструвала готовність до мирних переговорів з Україною. Натомість Москва висуває завищені умови для діалогу.

Про це заявив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф.

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Росія не демонструє готовності до переговорів

Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах,

– наголосив німецький дипломат.

Посол зауважив, коли російський диктатор висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військових із 4 областей, "стає ясно, що за цим не стоїть жодної серйозності".

Александер Граф Ламбсдорф підкреслив, одного прекрасного дня Росія має зрозуміти, що такою війною вона досягає набагато менших результатів, аніж ставила перед собою, а також завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні. Окрім того, економіка агресора "повністю перегріта" і не буде стійкою.

Також дипломат додав, що просування ЗСУ в Курській області змусило Росію нервувати. Для ворожих прикордонників, спецслужб, військових, сил цивільної оборони, а також для населення було неприємною несподіванкою те, що українські війська змогли здійснити таку операцію.