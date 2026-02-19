Зеленський сказав, де пройде наступний раунд переговорів

Переговорний процес щодо мирного врегулювання війни в Україні триває. Після тристоронніх зустрічей 17 – 18 лютого у Швейцарії стало відомо, де пройде новий раунд перемовин.

Про це в інтерв'ю для Пірса Моргана розповів Володимир Зеленський.

Де планують новий раунд переговорів?

Президент повідомив, що за наявною інформацією, чергову зустріч проведуть так само у Женеві. Він уточнив, що всі деталі обговорюватимуться з українською делегацією.

До того ж, глава держави підкреслив важливість переговорів на території Європи.

Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут,

– зазначив президент.

Зазначимо, що за підсумками двох днів Женевських зустрічей вдалося узгодити позиції практично з усіх принципових питань. За словами Зеленського, домовленості просунулися, зокрема, у питаннях військового аспекту.

Які заяви звучали щодо переговорів у Женеві?