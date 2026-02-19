Зеленський сказав, де пройде наступний раунд переговорів
- Президент наголосив на важливості проведення перемовного процесу у Європі.
- Він сказав, де планується наступна зустріч сторін.
Переговорний процес щодо мирного врегулювання війни в Україні триває. Після тристоронніх зустрічей 17 – 18 лютого у Швейцарії стало відомо, де пройде новий раунд перемовин.
Про це в інтерв'ю для Пірса Моргана розповів Володимир Зеленський.
Де планують новий раунд переговорів?
Президент повідомив, що за наявною інформацією, чергову зустріч проведуть так само у Женеві. Він уточнив, що всі деталі обговорюватимуться з українською делегацією.
До того ж, глава держави підкреслив важливість переговорів на території Європи.
Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут,
– зазначив президент.
Зазначимо, що за підсумками двох днів Женевських зустрічей вдалося узгодити позиції практично з усіх принципових питань. За словами Зеленського, домовленості просунулися, зокрема, у питаннях військового аспекту.
Які заяви звучали щодо переговорів у Женеві?
Певного прогресу вдалося досягнути й на думку американської сторони. Так, речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що сторони домовилися поінформувати своїх лідерів про результати зустрічі в Женеві та продовжити діалог задля укладення мирної угоди.
Зі свого боку очільник російського делегації Володимир Мединський назвав переговори складними, але діловими. Він, до речі, анонсував нову зустріч, яка відбудеться вже найближчим часом.
Як повідомляює NYT, під час переговорів у Женеві представники України та Росії обговорювали можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не перебуватиме під контролем жодної зі сторін. Також розглядається ідея запровадження в межах цієї території режиму вільної торгівлі.