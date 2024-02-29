Заморожений конфлікт – це війна для наших дітей, – Подоляк емоційно пояснив загрозу

Україна не може піти на заморожений конфлікт з країною-агресоркою. Цілком ймовірно, що вже через певний час Росія знову поновить війну.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що будь-який заморожений конфлікт ні до чого доброго не приведе. Це – обов'язкова війна на наступних етапах з урахуванням помилок, які були раніше.

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Чому переговори зараз небезпечні

Як наголосив Подоляк, зараз любителі "переговорів" пропонують дати шанс Росії зафіксувати "непрограш". Також це дасть можливість окупантам підготуватися вже до третього етапу війни.

Нам пропонують зафіксувати "непрограш" Росії і дати можливість окупантам "апгрейднутися" до третього етапу війни, в якій братимуть участь наступні покоління українців. Або ж ми. Заморожений конфлікт – це війна для наших дітей,

– підкреслив Подоляк.

Особливо дивно, коли хтось із Заходу пропонує йти на переговори. Таке враження, ніби Росія після того, як не програє війну, одразу почне себе по-іншому поводити. Не нарощуватиме армію; не створюватиме напружені ситуації; не інвестуватиме в тероризм. На таке може сподіватися лише людина зі слабкими інтелектуальними можливостями.

Росія вже повністю "скинула" маскування, яке було на ній останні 30 років. Вони постійно вели війни. Це було і в Чечні, і в Грузії, і в Сирії, і в Україні тощо. Попри це, Україна зруйнувала імідж Росії про те, що це – буцімто "країна-монстр", яка захопить умовний Берлін чи Париж за 48 годин.

Оце все знищене. Немає сенсу боятися Росії. Хоч вона ресурсна, потужна, має велику кількість людей, які нікому не потрібні. Сьогодні будь-який заморожений конфлікт з нацистською країною, яка побудована на одній меті – зайти, як сарана, на чужу територію і знищити там все, – означатиме, що демократичний світ програв і готовий померти (я не про Україну говорю) чи стати на коліна без урахування міжнародного права,

– зауважив Подоляк.

Ситуація на фронті: коротко