У Путіна відповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною

Росія хоче визначити наступну дату третього раунду переговорів з українською стороною вже після завершення обмінів військовополоненими, домовленості щодо яких досягли у Стамбулі раніше.

Відповідну заяву у четвер, 26 червня, зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Коли Росія визначить дату

Російський високопосадовець розповів, що наразі Москва та Київ зосереджені на виконанні уже досягнутих домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі, зокрема стосовно гуманітарних питань.

Після того, як будуть завершені всі процедури, про які було домовлено, обмінні, настане черга визначитися з датами проведення третього туру,

– заявив Дмитро Пєсков.

До слова, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов розповів, що Україна та Росія продовжують обміни полоненими, організовуючи стільки етапів, скільки потрібно.

За його словами, завдання України полягає у тому, аби вийти по формулі "всіх на всіх" про загальну кількість полонених. Водночас Юсов додав, що вже найближчим часом радше за все будуть добрі новини.