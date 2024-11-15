Трамп може дуже допомогти Києву, якщо не бачиме в ньому "проблему", – Politico

У Республіканській партії припускають, що Дональд Трамп може стати вигідним варіантом для України. Це можливо за умови, що він не сприйматиме Київ як "перешкоду до миру".

Так вважає анонімний експерт з-поміж республіканців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як Трамп може допомогти Україні

За словами анонімного експерта з зовнішньої політики з республіканської партії, знайомого з президентом Володимиром Зеленським, у Києві розуміють, що Трамп може бути кращим варіантом для України, ніж його опонентка Камала Гарріс.

У кращому разі Гарріс зберегла б підхід Джо Байдена – це була б її політика, і це було б рівносильно повільній смерті України,

– заявив він.

У разі її перемоги республіканці, які контролюватимуть одну чи дві палати Конгресу, навряд чи погодилися б на нові пакети допомоги Києву.

Трамп прагне завершити війну на своїх умовах, не відмовляючись від підтримки України на поточному етапі. Джерело наголошує, що Трамп розуміє, що поразка України посилила б позиції Владіміра Путіна.

У Трампа є деяка особиста зацікавленість у цьому. Він пишається тим, що є майстром укладання угод, і не хоче, щоб його бачили таким, який укладає жахливу угоду,

– заявив він.

Зустрічі та розмови Трампа із Зеленським, зокрема в Нью-Йорку, сприяли певному зміцненню довіри між ними. Однак журналісти зазначають ризик: якщо Україна не виявить готовності до поступок, Трамп може змінити позицію, вбачаючи у Києві проблему.

"Українці мають переконатися, що Трамп не бачить у них перешкоди до миру, і вони не повинні першими говорити "ні", навіть коли їм кидають якісь дурні ідеї. Києву потрібно, щоб росіяни продовжували говорити йому "ні", щоб українці виглядали розумною стороною. Тоді Трамп дійде висновку, що єдиний спосіб посадити росіян за стіл переговорів – допомогти українцям", – сказало джерело видання.