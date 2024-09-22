Зеленський відповів про зміну риторики стосовно переговорів з Росією

Володимир Зеленський висловився щодо зміни риторики у питанні перемовин з Росією. Український лідер наголосив, що наша держава повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє.

Про це президент України заявив у інтерв'ю американському виданню The New Yorker. Водночас Зеленський підкреслив, що будь-які перемовини мають відбуватися не в ультимативному форматі, а у межах діалогу.

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Що сказав президент про перемовини з Росією

Журналісти нагадали, що у 2022 – 2023 роках позиція Володимира Зеленського щодо перемовин з ворогом була більш категорична, тоді як зараз, здається, з'явилося вікно для цієї можливості. На це президент наголосив, що ще на саміті G-20 в Індонезії, у своєму відеовиступі він представив українську Формулу миру.

З того часу я досить послідовно заявляю, що росіяни блокували всі наші ініціативи з самого початку і продовжують це робити. І я сказав, що будь-який переговорний процес буде невдалим, якщо він буде з Путіним або з його оточенням, які є його маріонетками,

– пояснив український лідер.

Зеленський наголосив, що партнери казали, що наша держава має допустити можливість якогось діалогу. На це президент сказав їм, що "ваше враження, що Путін хоче закінчити війну, помилкове, і це потенційно фатальна помилка, яку ви робите".

Водночас, як додав Володимир Зеленський, Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє, проте у цьому питанні треба бути конструктивними.

"Для цього спочатку проведімо перший саміт, де ми всі зберемося. Ми напишемо план і передамо його росіянам. Вони могли б сказати: "Ми готові говорити", а потім у нас би був другий саміт, на якому вони б сказали: "Ця ваша формула, ми з нею згодні". Або, як альтернатива, "Ми не згодні. Ми вважаємо, що має бути так і так". Це називається діалогом", – сказав глава держави.

Однак Зеленський підсумував, що для того, щоб це відбулося, потрібно підготувати план без росіян. Адже, за словами президента, на жаль, у Москві, здається, думають, що вони мають якусь червону картку, як у футболі, і що вони можуть затримати та заблокувати весь процес. Але, як наголосив глава держави, наш план – його готують.