Володимир Огризко пояснив, чому переговори команди Трампа з Росією не дадуть результату, доки Кремль здатний продовжувати війну. Також – про удари по російському флоту, руйнування Кримського мосту, суперечки щодо фінансування України в ЄС, створення європейського протиракетного захисту та можливий розпад Росії.

Українські удари по російських військових об'єктах змінюють можливості Кремля вести війну, тоді як західні партнери досі не можуть узгодити окремі рішення щодо допомоги Україні. Водночас Європа поступово розвиває власні оборонні технології та шукає способи зменшити залежність від Сполучених Штатів.

Дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому вважає переговори команди Дональда Трампа з Росією безперспективними та як українські далекобійні удари впливають на можливості Кремля. Він також оцінив суперечки навколо бюджету ЄС, позицію Угорщини та перспективи розвитку європейської системи протиповітряної оборони.

Російський флот більше не може почуватися в безпеці

Путін оголосив про будівництво нових атомних підводних човнів, зокрема представив крейсер "Перм", та продовжує наголошувати на могутності російського флоту. Водночас після повідомлень про українську атаку на корвет "Меркурій" російська флотилія, що прямувала до Лівії, змінила маршрут. Наскільки серйозними є такі втрати для Кремля і чи повинна Україна попереджати союзників про свої операції?

Насамперед хотів би згадати про Голодомор, жертв якого ми вшановуємо. Я пишаюся нашими дипломатами, які змогли донести до світу правду про цей злочин проти українського народу та домогтися міжнародного визнання Голодомору геноцидом. Те, що Росія робить сьогодні, я також розглядаю як продовження її політики знищення українців, тільки вже у відкритій формі. Але я переконаний, що Україна зможе подолати цього ворога.

Щодо заяв Путіна про нові ракетоносці, то він може будувати їх стільки, скільки вважатиме за потрібне. Однак сама наявність великої кількості військових кораблів більше не означає, що Росія може безперешкодно використовувати їх у будь-якому регіоні світу. Показовою є ситуація з російською флотилією, яка прямувала до проросійських сил у Лівії, але після повідомлень про українську атаку зупинилася поблизу берегів Тунісу.

Російському командуванню доводиться враховувати, що навіть у Середземному морі його кораблі можуть опинитися під загрозою. Кремль десятиліттями намагався демонструвати військово-морську могутність, але тепер стикається з новими можливостями України. При цьому Путін продовжує витрачати величезні кошти на будівництво нових кораблів, хоча значна частина російського населення досі не має нормального доступу до базових комунальних послуг.

Я подивився, скільки коштує цей "Перм" російській казні. Цифра вражає – щонайменше 600 мільйонів доларів. І це при тому, що населення в деяких місцях не має газового постачання, водовідведення. На це у Росії грошей немає, а на будівництво військового хламу, який рано чи пізно піде за крейсером "Москва", гроші є,

– зауважив Огризко.

Російський диктатор анонсує будівництво ще п'яти атомних підводних човнів до 2030 року. Вони мають з'явитися на підприємствах у Сєвєродвінську, де розташовані потужності російського військового суднобудування. Але відстань від України до цього міста становить приблизно півтори тисячі кілометрів. З огляду на те, як розвиваються наші далекобійні можливості, я вважаю, що й такі об'єкти не можуть розраховувати на абсолютну безпеку.

Сили оборони України вже продемонстрували здатність проводити операції на значних відстанях. Наші можливості продовжують зростати, і Росія повинна розуміти, що її військові об'єкти можуть опинятися в зоні ураження незалежно від того, наскільки далеко вони розташовані від українського кордону. Це стосується не лише кораблів, а й підприємств, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс.

Можна скільки завгодно проводити урочисті церемонії, передавати екіпажам ікони, залучати священнослужителів і говорити про велич флоту. Проте все це не змінює військової реальності. Російське керівництво змушене враховувати можливості українських засобів ураження, а подальший розвиток цих технологій лише збільшуватиме відповідні ризики.

Я також вважаю, що Україні не потрібно приховувати сам факт проведення операцій проти російських військових об'єктів. Навпаки, ми повинні відкрито пояснювати свою позицію партнерам, зокрема тим, хто занепокоєний поширенням бойових дій на акваторії Середземного або Балтійського морів. Україна не повинна щоразу чекати дозволу на захист від держави, яка веде проти неї агресивну війну.

Я був і є прихильником того, що про ці атаки треба говорити вголос. Це означає, що ми стаємо країною, яка сама визначає, що відбувається у світі, й не чекаємо, що нам хтось щось дозволятиме. Зрештою, іде війна. Ворог повинен розуміти, що там, де перебуватимуть його збройні сили, вони будуть законною ціллю для засобів ураження з України,

– наголосив дипломат.

Нашим європейським партнерам необхідно усвідомити, що російська війна давно вийшла за межі безпосереднього фронту в Україні. Йдеться не лише про військові дії, а й про різноманітні форми тиску та агресії, яких зазнає сама Європа. Тому занепокоєння через українські удари по російських військових кораблях виглядає дивно, коли Москва продовжує створювати загрози європейській безпеці.

Я пропонував би зібрати ключових партнерів, спокійно обговорити з ними цю ситуацію та пояснити загальну позицію України. Зокрема, це стосується Італії, Німеччини та інших держав, які можуть мати запитання щодо українських операцій за межами Чорного моря. Але тут необхідно розрізняти політичне інформування й розкриття конкретних військових планів.

Нам треба просто спокійно зібрати наших ключових партнерів, сісти з ними за круглий стіл і сказати: дорогі друзі, ми вас наперед попереджаємо, щоб ви не хвилювалися, що будемо знищувати все те, що нам може потенційно загрожувати. Ми не повинні повідомляти про деталі конкретної операції, бо вона одразу буде зірвана,

– пояснив Огризко.

Загальне попередження дозволило б уникати непорозумінь із союзниками, не розкриваючи інформації, яка має залишатися таємною. Я не виключаю, що певні розмови з партнерами вже відбулися, зокрема після ситуації з російськими кораблями поблизу Лівії. Але вважаю, що такий підхід варто застосовувати у відносинах з усіма ключовими європейськими державами.

Європа знайде гроші для України попри суперечки

Саміт ЄС щодо семирічного бюджету та фінансування України завершився без остаточного компромісу. Чому європейські держави не можуть домовитися про розподіл коштів, коли російська агресія загрожує й самій Європі? І чи зміниться позиція Угорщини щодо України?

Коли йдеться про гроші, знайти спільну позицію завжди складно. Особливо якщо учасниками переговорів є держави, які протягом багатьох років отримували значне фінансування із загального бюджету Європейського Союзу. Вони звикли до певного обсягу допомоги, будували на цьому власні бюджетні плани й тепер не хочуть втрачати частину ресурсів. Але сьогодні ситуація в Європі суттєво змінилася.

Україна перебуває у надзвичайно складному економічному становищі через російську агресію, тому частина європейських коштів має спрямовуватися на її підтримку. Для окремих держав це означає скорочення фінансування, яке вони раніше отримували на власний розвиток. І далеко не всі готові легко погодитися з таким перерозподілом.

Я насамперед маю на увазі деяких наших східноєвропейських сусідів. Вони вже багато років є членами Європейського Союзу, отримували значну фінансову допомогу та поступово зміцнювали свої економіки. Тепер від них очікують більшої самостійності, але вони продовжують наполягати на збереженні попередніх обсягів підтримки.

Коли ти звикаєш до цього фінансового допінгу, а потім його забирають – це як ломка. Хочеться, але не можеться, і починаються проблеми. Ось така логіка щонайменше в тих країн, які не хочуть фінансувати допомогу Україні,

– вважає Огризко.

Однак я не думаю, що суперечки навколо бюджету ЄС становлять непереборну проблему. Подібні дискусії виникали й раніше, адже кожна держава намагається відстояти власні фінансові інтереси. Зрештою, європейська система побудована на пошуку компромісів, і в більшості випадків відповідних домовленостей вдається досягти.

Водночас мене дивує нерішучість наших партнерів у питанні заморожених російських активів. Європейські держави продовжують обговорювати різні кредитні механізми, хоча вже мають у своєму розпорядженні російські кошти, які, на моє переконання, повинні використовуватися в інтересах України. Це дозволило б значно спростити дискусію про джерела фінансування.

Я розумію, що йдеться про складні правові та фінансові питання. Але не бачу причин, чому країна, яка здійснила агресію та завдала Україні величезних збитків, не повинна нести відповідальності власними активами. Європейцям потрібно ухвалити політичне рішення та знайти належний механізм його реалізації.

Я продовжую дивуватися страхам, які заполонили голови наших європейських партнерів. Вони ніяк не можуть зробити єдино правильний крок – сказати, що російські заморожені активи мають використовуватися в інтересах України. І тоді питання про ці кредити знімається автоматично,

– пояснив колишній міністр закордонних справ України.

Зараз обговорюються різні обсяги підтримки, зокрема рішення щодо 45 мільярдів та перспективи отримання Україною загалом приблизно 70 мільярдів. Я очікую, що необхідні домовленості все-таки будуть досягнуті. Проте паралельно Європейському Союзу необхідно погодити й довгостроковий бюджет, який визначатиме фінансову політику на наступні роки.

Європейська бюджетна система відрізняється від російської значно вищою дисципліною. Якщо країни ЄС погоджують основні фінансові орієнтири, то зазвичай намагаються їх дотримуватися. Тому суперечки на етапі підготовки бюджету цілком зрозумілі, хоча могли б бути менш гострими.

На мою думку, певні питання мали бути узгоджені ще на технічному рівні. Зазвичай глави держав і урядів отримують документи, щодо яких основні суперечності вже зняті, а на найвищому політичному рівні залишаються лише окремі проблеми. Цього разу підготовка, очевидно, виявилася недостатньою, тому лідери почали сперечатися безпосередньо під час саміту.

Для досягнення домовленості передбачено додатковий час. Поки триватимуть консультації, Єврокомісія та держави-члени матимуть можливість узгодити позиції й запропонувати компромісне рішення. Кремль, звичайно, намагатиметься використати ці суперечки, але я не очікую, що Путіну вдасться остаточно посварити європейські держави через бюджет.

Щодо Угорщини, то її нинішня політична позиція значною мірою є наслідком багаторічного правління Віктора Орбана. Він послідовно розвивав великоугорську націоналістичну риторику, яка впливала на ставлення частини угорського суспільства до сусідніх держав. До того ж Росія була зацікавлена в підтриманні суперечностей між європейськими країнами, особливо між Україною та Угорщиною.

Петер Мадяр свого часу також належав до політичного середовища Орбана. Хоча згодом він дистанціювався від колишньої команди, певні підходи до національних питань залишилися. Зокрема, символічні суперечки навколо українсько-угорської історії й надалі використовуються у внутрішній політиці.

Показовим прикладом я вважаю вимоги щодо угорського символу на замку Паланок у Мукачеві. Для частини угорських політиків подібні питання мають велике значення, оскільки дозволяють апелювати до історичних настроїв виборців. І такі настрої формувалися протягом багатьох років, тому не можуть зникнути відразу після зміни політичного керівництва.

Це інерція всього того, що наробив з Угорщиною Орбан. Не один рік він отруював угорців своїм великоугорським націоналізмом і шовінізмом. Той самий Мадяр – вихованець Орбана. Так, він на якомусь етапі відійшов від цієї команди, але виховувався на тих засадах, які пропагував Орбан,

– зазначив Огризко.

Водночас я бачу підстави для обережного оптимізму щодо європейської інтеграції України. Угорські політики повинні враховувати, що подальше блокування просування України до Європейського Союзу може створювати проблеми й для самої Угорщини. Тому вважаю, що поступово з'являтиметься більше можливостей для практичних домовленостей.

Ми повинні зосереджуватися на власній роботі, виконанні необхідних реформ і просуванні переговорних кластерів. Якщо Україна рухатиметься достатньо швидко, то, на мою думку, за кілька років зможе виконати значну частину роботи, необхідної для членства в ЄС. А внутрішньополітичні заяви угорських діячів не повинні постійно відволікати нас від цієї мети.

Команда Трампа не здатна забезпечити реальні переговори

Чи погодилися б ви очолити українське посольство у США, враховуючи нинішню ситуацію у Вашингтоні? І як оцінюєте роботу переговорників Дональда Трампа, зокрема Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, яких критикують за прихильність до російських позицій?

Я дотримуюся думки, що людина, яка вже обіймала посаду міністра закордонних справ, навряд чи повинна повертатися в дипломатичну систему на нижчу посаду. Це моє особисте бачення професійного шляху. До того ж в Україні є достатньо людей, які мають необхідні знання, досвід та авторитет для роботи послом у Сполучених Штатах.

Я не виключаю, що відповідним кандидатом може стати не лише кадровий дипломат, а й політик, народний депутат, державний або громадський діяч. Головне, щоб ця людина добре розуміла американську політичну систему, мала необхідні контакти й могла представляти українські інтереси в складних умовах. Сьогодні посол у Вашингтоні Україні надзвичайно потрібний.

Насамперед необхідно вибудовувати тісні відносини з новим складом американського Конгресу. Йдеться про роботу і з Сенатом, і з Палатою представників, із новими політичними лідерами та представниками обох партій. Особливо важливо зберігати контакти з республіканцями, які підтримують Україну, навіть якщо не погоджуються з окремими рішеннями адміністрації Трампа.

Я би максимально пришвидшив пошук кандидата на цю посаду. У нас є з кого обирати, хоча на рішення конкретних людей можуть впливати й особисті або сімейні обставини. Але залишати такий важливий дипломатичний напрямок без належного представництва не можна.

Що стосується нинішньої американської переговорної команди, то спочатку я справді дивувався, чому Трамп відмовляється використовувати професійних дипломатів Державного департаменту. Там працюють люди, які розуміють міжнародне право, дипломатичні процедури та принципи ведення переговорів. З ними можна обговорювати складні питання й принаймні сподіватися на передбачуваний результат.

Натомість президент залучив до надзвичайно важливого процесу людей, які, на мою думку, не мають достатньої дипломатичної підготовки. Їхні заяви свідчать про нерозуміння того, як працює міжнародна дипломатія, а подекуди фактично повторюють російські пояснення причин війни. У такій ситуації важко розраховувати на справедливі та збалансовані домовленості.

Я спочатку був справді здивований, чому замість професійних дипломатів, замість тієї команди, яка є в Держдепі, залучають таких людей. Там є професіонали, з якими можна говорити і діяти в рамках узгоджених правил. А коли в дипломатію пускають неофітів, які взагалі нічого не розуміють, як це робиться, ми маємо провал за провалом,

– наголосив Огризко.

Я вже не дивуюся черговим заявам Кушнера чи Віткоффа. Зрештою, навіть з'являються розмови про можливе залучення Меланії Трамп до переговорів. Можна, звичайно, спробувати такий варіант, але не думаю, що результат принципово відрізнятиметься від того, що ми бачимо сьогодні.

Дипломатія потребує професійних навичок, досвіду й розуміння міжнародних відносин. Самого особистого знайомства з президентом для успішної роботи недостатньо. Тому я не очікую, що нинішня команда зможе забезпечити реальний результат, якщо її підходи не зміняться.

Крім того, я припускаю, що в майбутньому членам цієї команди доведеться відповідати на запитання американських законодавців щодо своїх контактів із представниками Росії. Якщо розпочнуться відповідні парламентські розслідування, це може суттєво ускладнити їхню подальшу дипломатичну діяльність. І я думаю, що саме тому вони зараз так поспішають отримати бодай якийсь результат.

Але головна проблема значно глибша за професійні якості окремих переговорників. Неможливо представляти себе нейтральним посередником і водночас фактично підтримувати позицію однієї зі сторін, особливо якщо цією стороною є держава-агресор. За таких обставин переговори втрачають сенс, адже замість пошуку справедливого рішення вони можуть перетворитися на інструмент тиску на Україну.

Не можна виходити на переговори як посередники, підігруючи іншому боку. Це не посередництво, це просто сприяння агресору. Тому результат дорівнює нулю,

– пояснив колишній міністр закордонних справ України.

Я давно виступаю за безпосередню участь європейських держав у переговорах про завершення війни. Адже йдеться не лише про Україну, а й про майбутнє європейської безпеки. Без Європи жодна домовленість не може бути повноцінною, тому що саме європейські країни разом з Україною найбільше зацікавлені в усуненні російської загрози.

Якщо за столом переговорів будуть представники США, Росії, України та Європи, це принаймні дозволить збалансувати позиції учасників. На жаль, я зараз бачу ситуацію так, що американська переговорна команда значною мірою схиляється до російських підходів. Тому присутність європейців може стати важливим чинником для захисту українських інтересів.

Однак навіть зміна переговорного формату не гарантує завершення війни. Путін продовжуватиме бойові дії доти, доки вважатиме, що має для цього необхідні військові та економічні можливості. Тому, на моє переконання, лише дипломатичними інструментами змусити його припинити агресію не вдасться.

До тих пір, поки ми не знищимо інфраструктуру Росії, реальних переговорів не буде. Путін не хоче зрозуміти, що до того моменту, поки він не зможе далі вести війну, вона продовжиться. І це його цілком влаштовує,

– наголосив Огризко.

Європейські лідери вже поступово змінюють своє ставлення до адміністрації Трампа. Публічно вони можуть продовжувати робити дипломатичні компліменти американському президентові, але водночас дедалі чіткіше усвідомлюють необхідність самостійних рішень. Найпомітніше це проявляється у сфері оборони, де Європа почала шукати способи зменшити залежність від американського озброєння.

Європа створює власний захист, а Росія втрачає перспективи

Європейські країни починають розвивати спільну систему антибалістичного захисту, а Україна працює над власними ракетними технологіями. Водночас з'являються повідомлення про нові пошкодження Кримського мосту. Як ці зміни можуть вплинути на військові можливості Росії та майбутню європейську безпеку?

Європа поступово стає на власні безпекові ноги, і цей процес уже не залежить від того, подобається він Трампу чи ні. Ба більше, своїми рішеннями американський президент фактично сам підштовхнув європейців до необхідності розвивати незалежні оборонні можливості. Тепер це вже не лише політичні декларації, а конкретні проєкти, над якими починають працювати європейські країни разом з Україною.

Дуже показовим прикладом вважаю проєкт FREYJA, спрямований на розвиток антибалістичного захисту. Його значення не лише у створенні нових технологій, а й у тому, що держави можуть об'єднувати ресурси навколо спільної безпекової проблеми. Адже сьогодні Україна на практиці відчуває, наскільки складно отримувати необхідні ракети, якщо відповідні рішення залежать від дозволів Сполучених Штатів.

Американські системи можуть бути ефективними, але якщо постачання ракет залежить від політичної волі однієї адміністрації, це створює серйозні ризики. Для нас така залежність уже стала проблемою. Тому я підтримую створення власних європейських технологій, які дозволять державам самостійно визначати свої оборонні потреби та розподіляти виготовлене озброєння.

Є два варіанти: або ти стоїш на колінах перед американцями, випрошуєш, а тобі не дають, або ми створюємо своє європейське, де ніхто не має права вето. Те, що виробляється, є спільним надбанням. Ми розподіляємо квоти й фактично скажемо після цього нашому американському другу: дякуємо, що ви нас простимулювали,

– пояснив Огризко.

Якщо європейські держави зможуть налагодити власне виробництво антибалістичних систем, вони отримають значно більше свободи в ухваленні рішень. Тоді відмова Вашингтона передавати певні види озброєння вже не матиме такого критичного значення. Сполучені Штати залишатимуться важливим партнером, але Європа зможе забезпечувати частину власних потреб самостійно.

Головне питання полягає в тому, наскільки швидко вдасться реалізувати відповідні проєкти. За словами Володимира Зеленського, на які я звертаю увагу, вже цієї зими Україна може отримати перший зразок нової системи, а до середини наступного року передбачається проведення необхідних випробувань і перехід до серійного виробництва. Якщо ці плани вдасться реалізувати, наші оборонні можливості суттєво зростуть.

Паралельно Україна працює над власним балістичним озброєнням. Я розраховую, що найближчим часом цей напрямок також принесе конкретні результати. У поєднанні з європейськими системами протиповітряної та протиракетної оборони це може суттєво змінити ситуацію як для України, так і для наших союзників.

На цьому тлі показовою є ситуація з Кримським мостом. З'явилися повідомлення та фотографії його нових пошкоджень, зокрема автомобільної частини. Російська влада багато років представляла цей міст як символ власної могутності й контролю над окупованим півостровом. Тепер такі символи дедалі частіше стають нагадуванням про вразливість російської військової та транспортної інфраструктури.

Я з іронією сприймаю спроби Кремля продовжувати демонструвати велич на тлі таких подій. Адже російська влада витрачала величезні ресурси на будівництво мосту та його захист, але тепер змушена постійно реагувати на нові загрози. І я не виключаю, що проблем із цією спорудою в майбутньому буде ще більше.

Але тут варто звернути увагу й на те, як змінюється російська дипломатія. Мене, наприклад, здивували повідомлення про те, що російський переговорник Кирило Дмитрієв звертався до штучного інтелекту, намагаючись сформулювати позицію Росії щодо переговорів. Я не заперечую можливості використання нових технологій, але вважаю, що дипломатія залишається сферою, в якій людський досвід має вирішальне значення.

Дипломат повинен розуміти не лише зміст документів, а й психологію співрозмовника, міжнародний контекст, політичні обставини та численні нюанси переговорного процесу. Таке відчуття ситуації формується роками практичної роботи. Його не можна просто замінити автоматично сформованими відповідями.

Якщо не вистачає власного інтелекту, то в дипломатії починають шукати штучний. Але дипломатія – це та сфера діяльності людства, де людський фактор був, є і завжди буде. Оце відчуття на кінчиках пальців ніяким роботом, ніякою системою замінити не можна,

– зауважив дипломат.

На мою думку, подібні історії демонструють проблеми самої російської владної системи. Кремль продовжує намагатися представляти себе одним із головних центрів світової політики, але дедалі частіше стикається з наслідками власних рішень. Величезні військові витрати, міжнародна ізоляція, проблеми з економікою та невдачі у війні поступово накопичуються.

Російське керівництво намагається компенсувати це гучними заявами про нові кораблі, військові технології та майбутні геополітичні перемоги. Але я вважаю, що такі демонстрації не можуть змінити загальної тенденції. Система, побудована на агресії та постійному протистоянні з іншими державами, поступово виснажується.

Чим більше в системі маразму, який пробивається з різних боків, тим швидше ця система почне просто розвалюватися. Я думаю, все йде за графіком, і ми просто фіксуємо ці прориви то тут, то там. А в якийсь момент воно з'єднається в одну точку, і ця прогнила система нарешті розвалиться,

– спрогнозував Огризко.

Я переконаний, що Україна збереже свою незалежність і надалі зміцнюватиме зв'язки з європейськими державами. Ми маємо всі підстави розраховувати на повноцінну інтеграцію до політичного, економічного та безпекового простору Європи. Саме в цьому я бачу майбутнє нашої держави, тоді як російська система, на мою думку, продовжуватиме слабшати.

Огризко про завершення війни: дивіться відео