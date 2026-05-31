Зеленський назвав ідеальний формат мирних переговорів з Росією

Мирні переговори між Україною та Росією поставлені на "паузу". Водночас Володимир Зеленський впевнений, що Москва ще повернеться до діалогу про завершення війни.

Є кілька напрямів переговорного процесу. Про це президент України розповів в інтерв'ю CBS News.

Який формат переговорів з Росією Зеленський вважає найкращим?

Минулого року пріоритетним був американський формат – тристоронні зустрічі за участю США, України та Росії. Втім, з початку війни на Близькому Сході американці змістили усю увагу саме туди. Через це, на думку Зеленського, виникли певні паузи в дипломатичних переговорах.

За словами президента, є також європейський напрям. Водночас він вважає, найсильніша переговорна позиція була б тоді, коли за столом одночасно перебували б Україна, Росія, США та Європа. "Це був би найпотужніший формат переговорів. Але маємо те, що маємо", – зауважив політик.

Третій формат переговорів – двосторонні контакти з Росією. Президент вкотре підкреслив, що готовий до особистої зустріч з Путіним.

Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що формат перемовин за участі США перебуває "на паузі". На думку дипломата, цей переговорний трек досяг межі результативності. Наступним етапом має стати зустріч на рівні лідерів.

Тим часом головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Євросоюз не може виступати посередником у переговорах України з Росією, адже не є нейтральним.

На переговори залишилося 6 місяців

Бригадний генерал Андрій Білецький сказав агентству Reuters, що Україна має приблизно шість місяців, щоб змінити ситуацію на полі бою та посилити свої позиції перед мирними переговорами.

Зеленський погодився зі словами військового. Він заявив, що з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на фронті.

Ще в січні президент повідомляв американським партнерам про те, що відкривається вікно можливостей для переговорів, адже російська армія зазнає дедалі більших втрат.

Він зазначив, що окупанти вже не здатні захоплювати більше територій, ніж втрачають за той самий період.

Політик наголосив, що до настання зими необхідно знайти дипломатичний шлях для початку переговорів. Водночас він підкреслив, що готовність Кремля до діалогу залежатиме від рівня тиску на Володимира Путіна та ситуації всередині російського суспільства. На думку Зеленського, ключовим інструментом такого тиску залишаються санкції.