Чи готова Україна йти на поступки в питаннях миру: у Зеленського зробили потужну заяву

Українська формула миру передбачає вивід російських військ з окупованих територій і повернення кордонів 1991 року. В Офісі Президента відповіли, чи можливі певні поступки у ході потенційних переговорів з Росією.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що при Зеленському ніколи не буде "Мінську", ніколи не буде того, чого не прийме українське суспільство.

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Чи Київ може піти на поступки

На запитання журналіста, чи готова Україна піти на компроміс у переговорах з Росією, Єрмак апелював до того, що сьогодні наше суспільство не готове до цього. За його словами, якщо спитати про це людей, які на фронті, у Херсоні, у Харкові, вони здивуються.

Чиновник підкреслив, що у формулі миру є чіткі, без подвійних стандартів відповіді. Зокрема, там чітко вказана вимога до відновлення територіальної цілісності. Йдеться про міжнародно визнані кордони України, уточнив керівник ОП.

Війну в Україні Єрмак порівняв з марафонською дистанцією.

"Ми як на марафоні – знаємо, що в кінці марафонської дистанції, точно знаємо ціль, але не знаємо, коли цей марафон закінчиться", – підсумував Єрмак.

Також очільник Офісу Президента висловився, чи будуть США підтримувати Україну у разі перемоги Трампа.