У Стамбулі почався новий раунд переговорів між США та Росією
- У Стамбулі почався новий раунд переговорів між російською та американською делегаціями щодо проблем роботи посольств.
- Переговори проходять у резиденції генконсула США в Стамбулі, туди вже прибули представники Росії.
У Стамбул 27 лютого прибули російська та американська делегації. Між ними почався новий раунд переговорів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Попередні переговори Росії та США відбувалися у Саудівській Аравії.
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Як проходять нові переговори Росії та США у Стамбулі
Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори між представниками Росії та США щодо проблем роботи посольств розпочалися у резиденції генконсула Сполучених Штатів у Стамбулі. Туди вже прибули представники Росії.
У мережі також з'явилися кадри з прибуттям окупантів у Стамбул для переговорів з американською стороною.
Російська делегація прибула у резиденцію генконсула США у Стамбулі: дивіться відео
Раніше глава російського МЗС Сєргєй Лавров, анонсуючи зустріч делегацій Москви та Вашингтона, висловлював надію, що за підсумками заходу стане зрозуміло, наскільки обидві сторони "зможуть рухатися швидко та ефективно у розв'язанні проблемних питань".
Також Лавров казав, що представники обох країн зустрінуться і розглянуть "системні проблеми, які накопичилися у результаті протиправних дій минулої адміністрації щодо створення штучних перепон для діяльності російського посольства".
До цього американська та російська делегації вперше за довгий час зустрілися 18 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Тоді розмова тривала 4,5 години, у підсумку сторони домовилися відновити функціонування посольств у Москві й Вашингтоні та створити команду для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні.