У Стамбулі почався новий раунд переговорів між США та Росією

У Стамбул 27 лютого прибули російська та американська делегації. Між ними почався новий раунд переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Попередні переговори Росії та США відбувалися у Саудівській Аравії.

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Як проходять нові переговори Росії та США у Стамбулі

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори між представниками Росії та США щодо проблем роботи посольств розпочалися у резиденції генконсула Сполучених Штатів у Стамбулі. Туди вже прибули представники Росії.

У мережі також з'явилися кадри з прибуттям окупантів у Стамбул для переговорів з американською стороною.

Російська делегація прибула у резиденцію генконсула США у Стамбулі: дивіться відео

Раніше глава російського МЗС Сєргєй Лавров, анонсуючи зустріч делегацій Москви та Вашингтона, висловлював надію, що за підсумками заходу стане зрозуміло, наскільки обидві сторони "зможуть рухатися швидко та ефективно у розв'язанні проблемних питань".

Також Лавров казав, що представники обох країн зустрінуться і розглянуть "системні проблеми, які накопичилися у результаті протиправних дій минулої адміністрації щодо створення штучних перепон для діяльності російського посольства".

До цього американська та російська делегації вперше за довгий час зустрілися 18 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Тоді розмова тривала 4,5 години, у підсумку сторони домовилися відновити функціонування посольств у Москві й Вашингтоні та створити команду для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні.