"Жест доброї волі": Росія звільнила громадянина США перед важливими переговорами

Росія звільнила американця Калоба Вейна, затриманого за звинуваченням у зберіганні наркотиків, і назвала це "жестом доброї волі" перед переговорами зі США. Водночас його представники стверджують, що жодного обміну чи умов не було.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Росія відпустила 28-річного громадянина США Калоба Вейна, якого 7 лютого затримали в московському аеропорту за звинуваченням у перевезенні марихуани.

Читайте також Трамп налаштований швидко врегулювати війну в Україні, – Волц

Кремль відпустив американця напередодні переговорів

У Кремлі заявили, що звільнення американця є "жестом доброї волі" перед переговорами російських та американських чиновників у Саудівській Аравії.

Російська митниця повідомляла, що Вейна заарештували після виявлення в його багажі мармеладу, що містив канабіноїди, які в Росії вважаються наркотичними речовинами. Однак представники Вейна заперечують, що його звільнення відбулося в межах будь-якої домовленості або обміну.

Схожий випадок стався у 2022 році, коли в російському аеропорту затримали американську баскетболістку Брітні Грайнер через електронні сигарети з олією конопель. Тоді суд у Росії засудив її до дев’яти років колонії, але згодом спортсменку обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута.