Це ключова історія: які питання хоче проштовхнути Росія на переговорах в Туреччині

У Кремлі повідомили, що російська та американська делегації можуть зустрітися 10 квітня у Стамбулі. Заява прозвучала на тлі постійних порушень перемир'я з боку росіян.

Зараз Владімір Путін робитиме все, щоб продовжити війну в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Вадим Денисенко, додавши, що російський диктатор взагалі не зацікавлений у припинення вогню.

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Про що говоритимуть у Стамбулі

Вірогідність того, що у Туреччині чи Саудівській Аравії буде підписана угода, яка справді призведе до припинення війни, дуже мала. Напередодні зустрічі у Стамбулі, посланець Путіна Кирило Дмитрієв літав до Вашингтона.

"Судячи з усього, говоритимуть про квазіперемир'я, Чорне море, порушуватимуть інші питання, які не пов'язані з повномасштабним припиненням бойових дій. Оскільки сторони зустрічаються у Туреччині, напевно, обговорять Сирію, Іран і Близький Схід", – припустив Вадим Денисенко.

Чому Туреччина, а не Саудівська Аравія

Геополітична ситуація кардинально змінилася після того, як Трамп оголосив про нові тарифи. Туреччина увійшла до переліку тих країн, які США окреслили як близькі. Вони отримали мінімальні мита.

Ба більше, Трамп назвав Реджепа Ердогана своїм близьким другом. Він заявив, що не потрібно переживати через Туреччину й Сирію, бо з Ердоганом про все домовляться.

Стамбул вибрали як місце, де перетинається дуже багато інтересів, зокрема США та Росії. Варто нагадати, чому на попередніх переговорах порушували питання Чорного моря. Для того, щоб не забували про геополітичні моменти,

– підкреслив політолог.

Туреччина і Китай співпрацюють в межах одного з проєктів у Чорноморському регіоні. США хоче, щоб це припинилося. Ще один аспект може бути пов'язаний з виступами опозиції у Туреччині. Якщо Ердоган сформує майданчик для переговорів, то це посилить його позиції у внутрішній політиці.

Що Росія може запропонувати США

Якщо говорити про трикутник Туреччина – США – Росія, то ключовими питаннями є Сирія і Близький Схід. Крім цього, для Сполучених Штатів дуже важливо, щоб Туреччина перестала грати у подвійну гру з Китаєм.

Щодо росіян, то для них важливе економічне питання. Вони пропонуватимуть не проєкти в Арктиці, адже для цього знадобиться мільярди доларів і багато років роботи. Вони хочуть запропонувати продавати підсанкційні товари на європейський ринок під американською "парасолькою".

Тут ключовим є погодження чи непогодження Європейського Союзу. Це ключова історія, яку пропонуватимуть росіяни американцям,

– підсумував Вадим Денисенко.

Зауважимо, чергові переговори двох країн стосуватимуться "усунення роботи дипломатичних місій". Російську делегацію очолить посол Дарчієв, американську – заступник помічника держсекретаря Коултер.