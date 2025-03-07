У Путіна немає шансів: що Трамп вже зробив, щоб змусити Росію до переговорів

У США заявляють, що Росія нібито відкрита до переговорів, але дії країни-агресорки свідчать зовсім про інше. Попри це, американці продовжують переконувати, що треба якнайшвидше домовлятися про мир, а їхні спроби тиску на Кремль спрацьовують.

Через економічну політику Дональда Трампа, яка полягає в посиленні санкцій, ціни на нафту почали падати. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що російські танкери стоять заповнені і їх ніхто не розвантажує.

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Як Трамп уже натиснув на Путіна

Споживання російської нафти скорочує Туреччина. Вона переорієнтовується на Близький Схід. Американці попередили Індію та Китай також не користуватися російською сировиною. Уже почався процес штучної економічної кризи у світі, який точно призведе до падіння нафти у світі.

Судячи з усього Трамп вирішив робити перезапуск американської економіки через світову кризу. Тарифні війни – це вже штучна криза, яку зараз розгортає президент США.

Цей процес запущений, а його побічним ефектом стане те, що у росіян не буде грошей. Вони вже зменшуються, нафта падає й більше не коштує 60 доларів, як було визначено,

– сказав Тарас Загородній.

Ба більше, Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробних станціях, лише з двох портів ворог міг втратити 20% свого експорту. Паралельно йде процес лібералізації видобутку у США.

При Трампі у Путіна немає шансів, тому що в них розбіжності щодо нафти. Але очільник Кремля продовжує наполягати на своїх умовах. Тому американці розриваються між двома процесами – перезапуском своєї економіки та порятунком Росії. Час працює проти Кремля,

– наголосив політолог.

США так і не зняли санкції з Росії, адже мають свої виробництва, хочуть реалізовувати власні плани у Європі, Індії. Тому шансу для порозуміння з росіянами немає. Трамп не планує виконувати всі забаганки росіян.

Зауважимо, президент США опублікував допис, в якому пригрозив Росії широкомасштабними санкціями, якщо вона не погодиться припинити вогонь та укласти угоду. Трамп наголосив, що Київ та Москва мають негайно сісти за стіл переговорів.