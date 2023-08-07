Мер Баден-Бадена пропонує провести мирні перемовини між Україною та Росією у своєму місті

Мер Баден-Бадена Дітмар Шпет хоче представити німецькому урядові своє місто як місце для проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Наразі він поки не отримав офіційного запиту.

Водночас у німецькому виданні Bild зауважили, що прямі переговори між Україною та Росією наразі малоймовірні. Адже Росію навіть не запросили на міжнародні консультації щодо можливого припинення війни за ініціативою Саудівської Аравії, які відбулися у минулі вихідні.

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Перемовини між Україною та Росією пропонують провести у Баден-Бадені

Мер Баден-Бадена вважає, що з історичної точки зору, місто, яке розміщене на річці Ос та має багаті традиції, є мирним місцем зустрічі всього світу, де бували багато видатних особистостей.

Баден-Баден є найкращим прикладом того, як мирно можуть жити разом російський та український народи,

– заявив Дітмар Шпет.

За його словами, хоч Баден-Баден ще не отримав офіційного запиту, місто може прийняти мирні переговори та має необхідну логістику.

Тому наприкінці серпня – на початку вересня мер планує надіслати листи канцлеру Олафу Шольцу та міністерці закордонних справ Анналені Бербок, оскільки федеральний уряд є першою точкою контакту.

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Росія має вийти з окупованих територій України

Президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що дипломатичне вирішення війни можливе лише в тому разі, якщо Росія виведе свої війська з окупованих територій України.

Якщо Росія вийде з нашої території – включиться дипломатія,

– заявив президент.

За його словами, наразі не важливо, у якому форматі працюватиме дипломатія, проте це найшвидший формат для завершення війни.

Раніше глава держави також підкреслив, що межі до повномасштабного вторгнення не є українськими кордонами, адже це була лінія зіткнення між Україною та Росією.

Тому переговорний процес після виходу на них – неможливий. Його можна перезапустити лише у випадку, коли ЗСУ вийдуть на міжнародно визнані кордони нашої держави.

Окрім цього, Зеленський вважає, що Путін благатиме про перемовини, коли Сили оборони вийдуть на межі Криму.