Настав момент для дискусій про те, як прискорити завершення війни в Україні, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконує, що він буде робити все, аби підтримати Україну. На тлі цієї заяви політик висловився про можливі переговори щодо закінчення війни.

Так, канцлер переконаний, що саме зараз настав час для дискусій про завершення конфлікту.

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Переговори Росії та України

Олаф Шольц заявив, що підтримує ідею участі Росії у другому Саміті миру. Канцлер повідомив, що у нього є домовленість з президентом України Володимиром Зеленським.

Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз.

– каже Олаф Шольц,

Повідомляється, що канцлер Німеччини мав дуже конфіденційну розмову із Зеленським. А стосунки між двома політиками, зі слів Шольца, зберігаються хороші.

Зазначимо, що днями у Німеччині пройшли місцеві вибори в Саксонії та Тюрингії. Німецькі ультраправі і крайні ліві завдали поразки правлячій коаліції. На це Шольц заявив, що результати виборів "також пов’язані з тим, що деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну".