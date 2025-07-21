Стамбул знову готується прийняти російсько-українські переговори. Ймовірно, новий раунд відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent Türkçe.

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Що відомо про нові переговори Росії та України?

Як повідомляє видання, російська та українська делегації зустрінуться у Стамбулі цього тижня. Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Однак наразі деталі щодо місця, часу та складу делегацій не розголошуються.

Independent Türkçe пише, що це будуть технічні переговори з обмеженого кола тем. Ймовірно, вони стосуватимуться таких питань, як гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки кордонів.

Планується, що всі зустрічі будуть закритими для преси, про що громадськість буде поінформовано шляхом письмових заяв.

Зауважимо, зустріч на наступному тижні росіянам запропонував секретар РНБО Рустем Умєров. Україна закликає до обміну полонених, повернення дітей, припинення вогню. Російські провладні видання підтверджують, що отримали запрошення.