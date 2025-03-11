Сибіга прокоментував переговори США та України у Джидді

У Саудівській Аравії відбуваються переговори між українською та американською делегаціями. Андрій Сибіга висловився щодо їх перебігу.

У вівторок, у Джидді, відбулася зустріч американців та українців. Відомо, що під час першого раунду переговорів Київ представив ідею часткового перемир'я у повітрі та на морі. Також було обговорено угоду про корисні копалини, передає 24 Канал.

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Сибіга про зустріч у Джидді

У соцмережі "Х" очільник МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що українська сторона розглядає зустріч у Саудівській Аравії як "чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства".

Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру,

– йдеться у дописі Сибіги.

Нагадаємо, що, окрім Сибіги, українська делегація представлена на переговорах зі США главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром оборони Рустемом Умєровим та заступником керівника ОП полковником Павлом Палісою.