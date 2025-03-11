"Американської гнучкості точно немає": політолог відповів, чого чекати від перемовин у Джидді

Переговори між делегаціями України та США у Саудівській Аравії – проміжний етап. Сторони прагнутимуть зрозуміти, чи є спільні точки дотику.

Політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун прокоментував 24 Каналу зустріч США та України в Саудівській Аравії. Уже відомо, чому був присвячений перший раунд переговорів.

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Чого очікувати від переговорів

За словами політолога, переговори в Саудівській Аравії є проміжним етапом, на якому обидві сторони намагатимуться зрозуміти точки дотику:

чи вивчила Україна помилки зі зустрічі в Овальному кабінеті з погляду США;

чи готова Україна адаптувати свою позицію відповідно до нової реальності, яку визначають американські партнери.

Як зазначають західні ЗМІ, українська сторона повинна бути готовою до більш гнучкого підходу в переговорах з Росією та до певних компромісів, необхідних для врегулювання війни.

Зустріч стосуватиметься не стільки спроби з нашого боку змінити позицію США. Ми вже зрозуміли, що американської гнучкості точно немає. Це сприйматиметься, як можливість повпливати на Україну й змусити її бути на боці позицій американських колег,

– зазначив політолог.

Джигун також підкреслив, що адміністрація Трампа хоче бачити готовність обох сторін, України та Росії, до сприйняття нової реальності. Зокрема, говорити про конфігурації, які точно змінилися з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін підтримує зусилля для мирного врегулювання "кризи" в Україні та сподівається на справедливе і тривале рішення.