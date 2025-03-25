Приємний сюрприз для України: що стало позитивом переговорів у Саудівській Аравії

У неділю, 23 березня, відбулася зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії. Наступного дня, 24 березня, пройшла розмова між американською та російською командами. А вже 25 березня відбулася друга зустріч між Києвом та Вашингтоном – це стало приємним сюрпризом для нас.

Ймовірно, сторони не встигли обговорити все заплановане у неділю або прагнули почути позицію України щодо питань, обговорених з Росією. Детальніше про це в інтерв'ю для 24 Каналу розповів голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов. Він також пояснив, чому відсутність спільної заяви США та Росії після перемовин є позитивним сигналом.

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Що стало приємністю для України

Для Фарапонова стало приємним сюрпризом, що відбулася фактично друга зустріч з американською делегацією. Ймовірно, вона не була запланована. Якщо про неї стало відомо ще до початку перемовин між американцями та росіянами, це може свідчити, що не все встигли обговорити на першій зустрічі, або ж вони хотіли почути позицію України щодо деяких питань, які обговорювалися з Росією.

Це була, без сумніву, хороша нагода за останні кілька тижнів вплинути на американську позицію вже постфактум,

– зазначив він.

Тобто, не під час перемовин, а після них, коли можна було б зрозуміти, як вони проходили, і, можливо, вплинути на підсумкове сприйняття. Адже не дарма кажуть, що для президента США Дональда Трампа найбільше запам'ятовується те, що йому говорять останнім, оскільки така вже людська психіка. Враховуючи велику кількість інформації, у цьому є частка правди.

Ця зустріч була важливою, особливо в умовах певної кризи довіри чи, точніше, сумнівів щодо того, наскільки коректно представники української та американської делегацій передають результати перемовин своїм лідерам і чи адекватно вони оцінюються.

Чому переговори були дуже важливими

За інформацією Владислава Фарапонова, причиною візиту Володимира Зеленського в Білий дім наприкінці лютого були витоки інформації через американські медіа під час попередніх контактів. Наприклад, це стосувалося приїзду міністра фінансів США Скотта Бессента до Києва, коли він вперше привіз угоду про корисні копалини, намагаючись підписати її в надзвичайно невигідних для України умовах.

Варто зазначити, що ці перемовини дійсно необхідні, і тому вони були організовані. Однак наразі ми маємо дуже мало інформації, щоб робити змістовні висновки.

Про відсутність підсумків перемовин США та Росії

Щодо інформації в пресі про відсутність спільного комюніке "через позицію України", то це формулювання доволі абстрактне, і важко зрозуміти, про що саме мовиться.

Це більше позитивний, ніж негативний сигнал, що не було спільної заяви за результатами перемовин між США та Росією,

– зауважив голова "Інституту Американістики".

Але те, що комюніке не було заздалегідь підготовлене й узгоджене, на мою думку, є сигналом, що ще не все втрачено, зокрема в контексті того, як Росія намагається впливати на американців.