Не Мінськ-3 і не Ялта-2, – Сибіга про результати переговорів у Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за створення справедливого та тривалого миру.

Про це очільник МЗС повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Сибіга прокоментував результати переговорів у Саудівській Аравії

На шляху додому після переговорів з представниками американськими партнерами у Джидді, Андрій Сибіга заїхав до Варшави. Він проінформував польську сторону про результати цих перемовин.

Україна погодилась на тимчасове 30-денне перемир'я. Тепер Вашингтон має провести перемовини з Москвою.

"Зараз ми чекаємо на позицію російської сторони. Американська сторона буде з ними контактувати. Ми готові зі свого боку створити відповідну команду, яка буде відпрацьовувати саме цю дорожню карту, як йти до цього перемир'я, якщо до нього дійде", – сказав Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ зазначив, що саме Україна "найбільше хоче закінчити цю війну й укласти справедливий мир".

"Нам дуже важливо мати підтримку наших партнерів саме в досягнення справедливого миру. Нам не потрібно просто відсутність війни, нам не потрібен Мінськ-3 і нам не потрібна Ялта - 2", – сказав очільник українського МЗС.

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Додамо, що речник МЗС Георгій Тихий розповів детальніше, як проходили переговори України і США у Саудівській Аравії.

"Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед Президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії", – розповів Тихий.

Речник МЗС зазначив, що звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років, однак поділився декількома нюансами.

Тихий вказав, що переговори тривали загалом понад 8 годин – "майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого загалом теж йшла робота".

"Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси", – додав він.

Речник українського МЗС також назвав важливим фактором "емоційне та інформаційне тло зустрічі", яке визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. За його словами, зустріч відбувалася під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі "обізнаних джерел".

Ще одним нюансом, на думку Тихого, є важливість особистої ролі перемовників. Речник МЗС наголосив, що в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, "усі проявили себе максимально фахово, принципово та мудро".

"Пам'ятаю, як в один з найбільш важких моментів уже під кінець міністр Андрій Сибіга глянув на мене у півоберта і в його виразі обличчя читалося "ну і ну", але також спокійне "все буде гуд"", – написав Георгій Тихий.

Він додав, що на фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто Володимир Зеленський. "Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат", – розповів речник МЗС.

Тихий повідомив, що уже в літаку після переговорів надійшло підтвердження від дипломатів, що "всі процеси в Жешуві щойно було відновлено".

При цьому він наголосив, що Україна "повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри".