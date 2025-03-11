Укр Рус
24 Канал Колонки Відтягування неминучого: що не так з переговорами в Саудівській Аравії
11 березня, 17:54
1

Відтягування неминучого: що не так з переговорами в Саудівській Аравії

Микола Бєлєсков
Основні тези
  • Команда Трампа проводить переговори в Саудівській Аравії з представниками Росії та України, щоб зрозуміти їхні позиції.
  • Основні суперечки стосуються територіального виміру, суверенітету та безпеки України, причому позиції України та Росії заперечують одна одну.

Подобається оця теза від команди Трампа "Нам треба зрозуміти позиції України і Росії, щоб знати куди рухатися далі. Тому власне і переговори в Саудівській Аравії. Спочатку із представниками Росії, а тепер із представниками України".

Єдине врегулювання, які дійсно може працювати

Але і без оцих всіх переговорів було очевидно, що є 3 практичних питання. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

Читайте також ЗМІ розповіли, чому був присвячений перший раунд переговорів у Саудівській Аравії

З цих трьох питань і відбуваються основні суперечки. Мовиться про:

Власне, в усіх трьох питаннях позиція України та позиція Росії заперечують одна одну.

А на ці всі моменти накладається те, що для російського президента Владіміра Путіна збереження суверенної України зі здатністю гарантувати свою безпеку навіть в нинішніх межах – це найбільше приниження.

Як наслідок оці всі спроби вивчити умови сторін – це радше про відтягування визнання неминучого. А саме того, що будувати компромісне врегулювання дуже важко. Єдине врегулювання, яке може бути, – це те, яке підкріплене стримуванням і балансом сил/загроз.

Як сталося на Корейському півострові, про який так люблять згадувати часто.

Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.