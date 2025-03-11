Відтягування неминучого: що не так з переговорами в Саудівській Аравії
- Команда Трампа проводить переговори в Саудівській Аравії з представниками Росії та України, щоб зрозуміти їхні позиції.
- Основні суперечки стосуються територіального виміру, суверенітету та безпеки України, причому позиції України та Росії заперечують одна одну.
Подобається оця теза від команди Трампа "Нам треба зрозуміти позиції України і Росії, щоб знати куди рухатися далі. Тому власне і переговори в Саудівській Аравії. Спочатку із представниками Росії, а тепер із представниками України".
Єдине врегулювання, які дійсно може працювати
Але і без оцих всіх переговорів було очевидно, що є 3 практичних питання. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.
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З цих трьох питань і відбуваються основні суперечки. Мовиться про:
- територіальний вимір,
- суверенітет України,
- безпеку України.
Власне, в усіх трьох питаннях позиція України та позиція Росії заперечують одна одну.
А на ці всі моменти накладається те, що для російського президента Владіміра Путіна збереження суверенної України зі здатністю гарантувати свою безпеку навіть в нинішніх межах – це найбільше приниження.
Як наслідок оці всі спроби вивчити умови сторін – це радше про відтягування визнання неминучого. А саме того, що будувати компромісне врегулювання дуже важко. Єдине врегулювання, яке може бути, – це те, яке підкріплене стримуванням і балансом сил/загроз.
Як сталося на Корейському півострові, про який так люблять згадувати часто.
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