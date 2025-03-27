Росія навмисно це зробила: як Кремлю вдається перегравати США у переговорах

На нещодавніх переговорах у Саудівській Аравії російська делегація навіть не відправила туди офіційного представника свого МЗС. Туди поїхали радники, які, щоправда, обізнані з Україною.

Про це 24 Каналу розповів професор політології Університету Бейлор Сергій Куделя, зауваживши, що Україна була представлена чиновниками досить високого рангу на переговорах в Саудівській Аравії. Росія ж показово відправила лише радників.

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Як Росія переграє Сполучені Штати

Як наголосив Куделя, Росія спеціально відправила таку делегацію, аби показати, що вони не готові домовлятися про масштабні речі на цьому раунді переговорів. Тут йшлося лише про технічний бік виконання домовленостей, які уклали посадовці вищого рангу.

Попри це, в російській делегації були особи, які вже давно займаються різними питаннями, пов'язаними з Україною. Зокрема йдеться про радника директора ФСБ Сєргєя Бєсєду та голови комітету ради федерації з міжнародних справ Грігорія Карасіна. Перший був залучений ще під час Мінських домовленостей, другий – представляв МЗС в раді федерацій, коли Росія пішла на анексію Криму.

У них давня історія з Україною. Вони набагато детальніше усвідомлюють інтереси Росії в цій сфері. З американського боку ми бачили людей, які недобре тямлять в українській тематиці. Це більше політичні призначенці. Тому мені здається, що Росії вдається перегравати США в цих переговорах. Адже рівень обізнаності та експертного знання у них вищий, ніж в американців,

– зазначив Куделя.

Додамо, президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Росія ж починає викручуватися. Хоча на Близькому Сході, куди входить Саудівська Аравія, дотримувалися думки, що Росія хоче миру та згодна на такий крок, а Україна – не хоче. Російська пропаганда сильно там попрацювала.