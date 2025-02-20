Головна – битва за ЄС: які цілі Трамп ставив на переговори в Саудівській Аравії

У вівторок, 18 лютого, американська та російська делегації зустрілися для переговорів в Ер-Ріяді. Головна ціль переговорів у Саудівській Аравії для президента США Дональда Трампа – це зробити усе, аби Євросоюз перебував на їхньому боці, а не повернув у бік Китаю.

Головна політична битва триває за те, на чиєму боці буде ЄС. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Вадим Денисенко.

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"Реальні наслідки зустрічі у Саудівській Аравії дуже прості. США на цей момент розуміють, що їхнє головне завдання на цьому етапі – це зробити усе від себе залежне, щоб ЄС перебував на їхньому боці, а не повернув у бік КНР. Головна політична битва відбувається за те, на чиєму боці буде Євросоюз", – сказав він.

Росія – "лякалка" для ЄС

Вадим Денисенко зазначив, що для того, щоб залишатися головною технологічною країною світу, Штатам потрібно отримати доступ до європейських технологій. Для Дональда Трампа дуже важливо, щоб ці технології не потрапили до Китаю. Тому президент США почав заявляти про 25% мита на європейські товари.

Крім того, він розуміє, що йому потрібно, щоб ЄС боявся і шукав захисника. Саме тому Росія потрібна як "лякалка". Але дуже ослаблена "лякалка", яке не матиме реальних можливостей. Однак вона повинна залишатися на кордонах ЄС,

– припустив він.

Можливо, Трамп пропонує Європі віддати частину своїх технологій в обмін на те, що США не вводитимуть мита 25% на їхні товари. Також Штати будуть готові стати захисником від Владіміра Путіна, забезпечити американськими енергоносіями і так далі.

"Що відводилось Україні у цей момент? Україна мала залишитись у безпековому периметрі ЄС, форпостом ЄС на кордоні з Росією без вступу до НАТО. Але наше ключове завдання полягало у тому, щоб у результаті наших переговорних позицій ми отримали доступ до європейських та американських технологій. Зокрема, до реального та безперебійного постачання зброї. І зберегли наш ВПК та достатню кількість ЗСУ, але все це за межами НАТО", – додав політолог.