У заяві Умєрова була примітна деталь: якими є підсумки перемовин в Ер-Ріяді

Рустем Умєров, який був у складі делегації під час переговорів зі США, поділився ключовими результатами зустрічі. Зокрема сторони домовились про безпечну навігацію у Чорному морі та відмовилися від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Росіяни змушені йти на кроки, які диктують їм Сполучені Штати. Такою думкою з 24 Каналом поділився керівник Центру громадської аналітики “Вежа” Валерій Клочок, зауваживши, що Дональд Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні.

До теми Трамп заявив про "великий прогрес" після переговорів у Ер-Ріяді

Про що домовлялися в Ер-Ріяді

Домовленості з Росією хочуть подати як перемогу Дональда Трампа, створити йому образ президента, який виконує обіцянки. Це підтверджують постійні лестощі від команди американського лідера.

Те, що Трамп поставив завдання завершити війну, нам допомагає. Але умови, за яких це станеться, його не надто хвилюють. Для нього головне, щоб сторони перестали стріляти,

– зауважив Валерій Клочок.

Для Трампа не так важливі території, як репутаційні втрати. Адже він хоче продемонструвати, що досягнув справедливого миру й не піддався на ультиматуми Путіна. Мовиться про вимоги віддати Росії 4 українські області.

Цікава ситуація виникла із Запорізькою АЕС. Саме на неї поклав око Дональд Трамп. Він хоче інвестувати в цей об'єкт, купувати енергоресурси, зокрема російські, й продавати їх Європі – все це підходить під концепцію американського президента.

Росія бачить бажання Трампа якнайшвидше закінчити війну й намагається цим спекулювати. Наприклад, диктує свої умови. Але не все так однозначно сприймається у Білому домі, як хотілося б росіянам.

Зараз є заява Білого дому, яка погоджена з Україною. Умєров акцентував на примітній деталі про те, що домовленості, які він опублікував, були досягнуті між трьома сторонами. Напевно, вони зафіксовані в документі й підписані,

– припустив Валерій Клочок.

У заяві, яку озвучив Умєров, з'явилися додаткові пункти про треті країни. Росія говорить про ООН. Тож Білий дім висунув такі умови, які Москва не може ні відкинути, ні одразу прийняти.

У США заявляють, що припинення війни буде покроковим. Спершу – відмова від ударів по енергетичній інфраструктурі, Чорному морі, паралельно робота над обміном полоненими й поверненням викрадених дітей. Наступним етапом має бути всеосяжне припинення вогню.