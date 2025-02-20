"Диявол криється в деталях": Буданов назвав мету контактів Трампа з Путіним

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив думку, що головний задум Дональда Трампа – зупинити війну. Одна він зазначив, що план президента США не передбачає перемогу чи поразку однієї зі сторін.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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Як Буданов прокоментував контакти США та Росії

Адміністрація Трампа намагається знайти спільні точки дотику із Росією. Буданов висловив свою думку, щодо того, чому США це роблять.

Є головний задум президента Трампа, який публічно заявив: "Я хочу покласти кінець цій війні". Знаєте, диявол в деталях. На виконання та реалізацію цієї тези спрямовані більшість дій різних груп у його адміністрації. І це абсолютно нормально, їм потрібно досягти мету, їх мета чітко сформульована – зупинити війну,

– зазначив голова ГУР.

Буданов додав, що це не передбачає перемогу однієї зі сторін, чи поразку іншої. Це означає виконання саме того, що було заявлено.

Очільник ГУР зазначив, що Україна та Росія будуть намагатися використати цю ситуацію у своїх інтересах і вплинути на майбутні рішення.