Вже у листопаді у США пройдуть вибори президента. На тлі цього в оточенні Дональда Трампа заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні.

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії – Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший опублікували у виданні The Hill колонку з таким закликом.

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Трамп та Кеннеді виступають за переговори з Росією

Трамп- та Кеннеді-молодші стверджують, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від постачання HIMARS до літаків F-16 і далекобійних ракет, є "стриманістю", а не проявом слабкості Москви.

Їхня логіка (адміністрації Байдена – 24 Канал), здається, полягає в тому, що якщо ви п’ять разів дратуєте ведмедя, і він не реагує, можна безпечно підштовхнути його ще сильніше вшосте,

– пишуть політики.

Вони додають, що "яструби" в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава. Трамп-молодший та Кенеді-молодший наводять як аргумент погрози Путіна застосувати ядерну зброю за крайніх обставин.

"Уявіть собі, якби Росія надала іншій країні ракети, навчання та інформацію про націлювання, щоб завдати удару вглиб території США. США ніколи б цього не терпіли. Ми також не повинні очікувати, що Росія це терпітиме", – йдеться у колонці.

Обидва трампісти стверджують, що між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Трамп– і Кеннеді-молодші не вважають за аргумент щодо продовження оборони України те, що російські війська підуть далі на Європу. Вони пишуть, що "Росія ледве може відірвати кілька областей від України" і Москва "чітко поставила воєнні цілі" – це нібито нейтралітет України.

Колишній президент Дональд Трамп пообіцяв припинити цю війну, але коли він вступить на посаду, може бути вже надто пізно. Нам потрібно прямо зараз вимагати, щоб Гарріс і президент Байден скасували свою божевільну програму війни та розпочали прямі переговори з Москвою,

– пишуть сторонники Трампа.