У CNN пояснили, чому саме Саудівська Аравія прийме переговори США та Росії

Саудівська Аравія прийме переговори представників США та Росії. Для Ер-Ріяду це дає додаткові преференції як на міжнародній арені, так і в близькосхідному регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. У цих російсько-американських переговорах, які можуть відбутися 18 лютого, Україна брати участь не буде.

До теми Ймовірно, в Саудівській Аравії: які перспективи тристоронніх переговорів України, Росії та США

Навіщо Ер-Ріяду приймати переговори США та Росії

Офіційний представник Саудівської Аравії розповів журналістам, що на зустрічі між США та Росією у вівторок королівство розраховує вийти за межі лише розміщення заходу та відігравати посередницьку роль. Саудівську команду очолить радник з національної безпеки країни.

Місце проведення переговорів, яке "загалом влаштовує" Сполучені Штати та Росію, багато хто вважає виграшним для 39-річного фактичного лідера королівства, наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана. Він має на меті перетворити свою багату нафтою країну з фундаменталістським ісламістським минулим на націю, яка може культивувати м'яку силу з величезного багатства.

Я не думаю, що є інше місце, де лідер має такі хороші особисті стосунки як з Трампом, так і з Путіним,

– сказав саудівський коментатор Алі Шихабі.

Зокрема, Мухаммед ібн Салман має близькі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, який підтримував принца, коли його уникали на міжнародному рівні після вбивства оглядача Джамаля Хашоггі саудівськими агентами.

Наслідний принц також має теплі стосунки з президентом Росії Владіміром Путіним, який також відмовився ізолювати ібн Салмана після вбивства Хашоггі.

У довгостроковій перспективі Саудівська Аравія може мати на меті використати свою роль посередника на зустрічі між Росією та США, щоб отримати вигоду з актуального регіонального питання – суперечливої ​​пропозиції Трампа про те, щоб США взяли у власність Газу та остаточно переселили її жителів.

"Сприяючи досягненню заявленої мети президента Трампа щодо припинення війни в Україні, Саудівська Аравія має хороші можливості отримати вигоду від свого співробітництва, щоб допомогти подолати розрив між американською та арабською позиціями щодо долі Гази", – сказав Хасан Альхасан, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Бахрейні.

У наступні чотири роки принц ібн Салман може робити ставку на свої близькі стосунки з Трампом, але принц все ще може опинитися в складних ситуаціях, намагаючись збалансувати свої регіональні інтереси на тлі агресивних вимог до світу від американського президента.