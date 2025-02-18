Російська делегація вже мала зустрічі з командою Трампа в Ер-Ріяді, – CNN

Російські представники вже мали зустрічі з командою Дональда Трампа у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Водночас офіційна зустріч між росіянами та американцями запланована на 18 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова члена російської делегації Кіріла Дмитрієва у коментарі для CNN. України ж під час цих російсько-американських переговорів – не буде.

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Що каже Дмитрієв про зустріч з командою Трампа

Відомо, що офіційні переговори між США та Росією щодо війни в Україні мають розпочатися у вівторок. Однак Дмитрієв сказав, що вже зустрівся з кількома членами команди Трампа в Ер-Ріяді.

Все, що я можу сказати, це те, що вони чудово розв'язують проблеми. І я вважаю, що президент Трамп чудово це робить,

– сказав росіянин.

Дмитрієв зазначив, що американські перемовники поки що не дали прямих обіцянок російським представникам.

"Я думаю, обіцянка така: ведімо діалог, знайдімо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", – каже він.

Член російської делегації також заперечив, що Росія в першу чергу прагнула пом'якшити санкції, з якими зіткнулася країна, і стверджував, що "економіки США та Росії могли б отримати вигоду від спільної роботи".

Я вважаю, що дуже важливо будувати мости. Американсько-російські відносини дуже важливі для світу,

– розповів Дмитрієв.

Журналісти зазначили, що Кіріл Дмитрієв був обраний Кремлем, щоб той зосередився на відновленні економічних зв'язків між США та Росією.

Нещодавно Дмитрієв тісно співпрацював із представником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, щоб забезпечити звільнення з Росії американського вчителя Марка Фогеля.