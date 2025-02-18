Росія намагатиметься "перекупити" Трампа: політтехнолог вказав на явну ознаку

Від переговорів, які відбулися 18 лютого між представниками США та Росії в Саудівській Аравії, можна очікувати низку домовленостей. Вони не будуть обов'язковими до виконання для тих сторін, які не брали участь в переговорах напряму, України та Європи.

Про це в етері 24 Каналу зазначив російський політтехнолог Аббас Галлямов, який вважає, що результатом домовленостей американської та російської сторін може стати що завгодно.

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В чому страшенно зацікавлена Росія?

Судячи з активності члена делегації, який брав участь в переговорах в Саудівській Аравії і який є головою Російського фонду прямих інвестицій, Кіріла Дмитрієва, дуже велику роль Росія зараз відводить темі бізнесової співпраці з США.

Як наголосив Галлямов, Росія критично залежить від Заходу, в тому числі від Сполучених Штатів, в частині технологій. В цій сфері країна-агресорка, з його слів, недорозвинута. В неї є багато нафти й газу, але, щоб видобувати ресурси не з простіших, а навпаки зі складніших родовищ, їй потрібні західні технології. З цим в неї через санкції серйозні проблеми.

Звичайно, що Росія надуває щоки й вдає, що може це робити самостійно, але всі, хто в темі, розуміють, що без Заходу – все це пустощі. Росія страшенно зацікавлена в тому, щоб все це втілити, бачить, що Трамп підходить до справ як бізнесмен,

– озвучив Галлямов.

Російський політтехнолог зауважив, що Кремль робить такі висновки через ситуацію щодо "рідкоземів" України. Росія побачила, як американський лідер загорівся ідеєю отримати українські рідкісноземельні метали й одразу делегував в Україну міністра фінансів США Бессента. Той привіз Зеленському проєкт договору та хотів якнайшвидше його підписати.

"Росія все це бачить і намагатиметься "перекупити" Трампа. Думає, що запропонує йому щось і в нього загоряться очі. Тому ключову роль в переговорах відіграє Кіріл Дмитрієв, людина, яка є компетентною в організації партнерства з іноземцями. Він довгими роками займався залученням іноземних інвесторів у Росію", – розповів Галлямов.

Який радикальний сценарій може втілитися?

Росія зараз, як припустив російський політтехнолог, може спробувати "перекупити" Трампа і той може озвучити ультиматум: або Україна погоджується з тим проєктом, який вони підготували, або ж її фінансування та забезпечення зброєю ляже на плечі Європи.

Теоретично це можливо. Тобто наслідком цих переговорів може бути що завгодно, навіть такі радикальні сценарії. Я не стверджую, що це обов'язково відбудеться, надіюся, що здоровий глузд все-таки в США переможе,

– озвучив Галлямов.

Російський політтехнолог висловив сподівання, що соціум та політикум не розв'яжуть руки Трампу настільки, щоб він міг таке вчинити, а навпаки змусять прислухатися якщо не до України, то хоча б до Європи. Галлямов підсумував, що зараз ситуація складна, бо паралельно відбувається багато процесів.

Зазначимо, що після зустрічі з російською делегацією, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати та Росія погодили низку заходів, а саме: відновити дипломатичні місії у Вашингтоні та Москві; сформувати команду задля подальших переговорів для досягнення завершення війни в Україні; обговорити після припинення вогню геополітичну та економічну співпрацю.