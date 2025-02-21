Трамп заявив, що присутність Зеленського на зустрічах "не така вже й важлива"

Дональд Трамп зробив нову заяву щодо Володимира Зеленського. За словами президента США, присутність його українського колеги на зустрічах США та Росії "не така вже й важлива".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США, які цитує кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс.

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Які нові заяви зробив Трамп щодо Зеленського

Президент США пояснив журналістам, чому Володимира Зеленського не запрошували на зустріч у Саудівській Аравії. За його словами, це не було пріоритетом, "тому що він погано вів переговори".

Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах,

– сказав Дональд Трамп.

Він також назвав "даремною" поїздку міністра фінансів Скотта Бессента до Києва, де той мав укласти з українською стороною угоду про корисні копалини. За словами Трампа, "краще б він туди не їхав".

До слова, в одній із попередніх заяв Дональд Трамп вкотре назвав Володимира Зеленського "скромним успішним коміком", який "вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку в принципі неможливо виграти".

Окрім того, глава Білого дому знову згадав про "низький рейтинг президента України" та сказав, що "диктатору без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни".