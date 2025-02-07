Трамп має серйозний важіль тиску на Росію, він вплине і на перебіг переговорів
- Президент США Дональд Трамп вважає, що зниження цін на нафту може позбавити Росію фінансування для війни.
- Трамп закликав Саудівську Аравію та інші країни ОПЕК знизити ціни на нафту, що може вплинути на позиції Росії на ринку.
- Ціни на нафту можуть впасти до 50 доларів за барель, що економічно ослабить росіян.
Російський терористичний режим залежить від цін на нафту. Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження вартості нафти на ринку позбавило б Владіміра Путіна грошей для чергових злочинів.
Зараз ціни на нафту є стабільними, але Трамп може кардинально змінити ситуацію. Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що всі інструменти в американського лідера є.
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Який важіль впливу має Трамп
Ціни на нафту дещо впали, але цей показник не є критичним для Росії. Вони комфортно себе почувають, продають свою нафту за нижчою ціною, ніж ринкова, але в тих об'ємах, які дозволяють компенсувати цінові втрати.
Втім країни ОПЕК і Саудівська Аравія неодноразово висували претензії щодо того, що Росія не дотримується зобов'язань і видобуває значно більше, ніж інші. На цьому акцентував і Дональд Трамп, коли звернувся до Саудівської Аравії і закликав видобувати стільки, скільки комфортно усім, бо ціна на нафту має бути нижчою.
Трамп неодноразово обіцяв знизити ціну на нафту. Це має одразу показатися на заправних комплексах, бензоколонках. У США ціни міняють буквально за день, тому американці одразу відчують зміни. Це було одним з основних пунктів під час кампанії Трампа.
Зараз Трамп залякує Росію, що у них не буде шансів, щоб зайняти інші ринку. Тому поки росіяни в ізоляції, США вийдуть на ринок зі своїми нафтопродуктами.Якщо ви хочете домовитися в цьому напрямку – поступайтеся у війні,
– підкреслив Андрій Городницький.
Коли чекати змін
Ймовірно, подібні перемовини вже тривають між США та Росією, але на все потрібен час. Якщо є ціль, щоб ціни на нафту впали, потрібно домовлятися з Саудівською Аравією, Венесуелою, Катаром. Кулуарно про це говорять, можливо, навіть є напрацювання.
Подивимось на прикладі з Китаєм. Спочатку обіцяли 60% мита, а ввели лише 10%. Це означає, що ведуться перемовини й так само з Росією. Поки США очікують реакції, далі буде дія,
– зауважив політичний експерт.
Зараз ціна 70 доларів за барель, вона може впасти до 50 й такий варіант, ймовірно, спрацює. Так Росію вдасться економічно призупинити й Трамп це знає. Варто почати з країн Близького Сходу, щоб вони могли випустити на ринок максимальну кількість нафти.