Переговори України і Росії у Стамбулі розпочалися: все про перебіг і заяви сторін
16 травня в Туреччині розпочалися перемовини між Україною та Росією. 24 Канал висвітлює їх у режимі онлайн.
Нагадаємо, росіяни до останнього тримали в секреті склад своєї делегації. А коли оприлюднили його, це стало ляпасом усьому світу. Путін, який сам запропонував Зеленському прямі переговори, вирішив не їхати в Стамбул. Тож український президент відправив делегацію, а сам вирушив в Албанію.
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Що відбувається на переговорах України та Росії у Туреччині 16 травня
Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх", На його думку, переговори мають завершитися російсько-українським самітом. "Є два шляхи: один зі шляхів веде нас до миру, другий призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, який шлях їм обрати", — сказав Хакан Фідан. Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що пов'язує з цим перемовини, – це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють. Переговори розпочалися, передає кореспондентка 24 Каналу. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет номер один на порядку денному – це повне безумовне тривале припинення вогню, Він додав, що саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Зустріч, яка мала розпочатися, о 12:30, досі не почалася. Російські ЗМІ пишуть, що переговори мають стартувати "найближчим часом". Росіяни пишуть, що авто Мединського прибуло на місце переговорів з Україною. До того Мединський зустрівся з представниками США. Російська делегація, як повідомляють кореспонденти 24 Каналу, приїхала на місце зустрічі –до палацу Долмабахче.
До початку зустрічі Умєров говорив, що Київ готовий до повного та безумовного припинення вогню
– написав він раніше.
Глава МЗС Туреччини: ця зустріч визначить майбутню зустріч між Зеленським і Путіним
Єрмак про переговори в Стамбулі 16 травня
Усі делегації на місці
– сказав речник МЗС Георгій Тихий.
Мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких – повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою "всіх на всіх",
На його думку, переговори мають завершитися російсько-українським самітом.
"Є два шляхи: один зі шляхів веде нас до миру, другий призведе до ще більших руйнувань. Сторони самі визначать, який шлях їм обрати", — сказав Хакан Фідан.
Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що пов'язує з цим перемовини, – це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють.
Переговори розпочалися, передає кореспондентка 24 Каналу.
Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі, побачить, подивиться, які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники. Для української делегації пріоритет номер один на порядку денному – це повне безумовне тривале припинення вогню,
Він додав, що саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи.
Зустріч, яка мала розпочатися, о 12:30, досі не почалася.
Російські ЗМІ пишуть, що переговори мають стартувати "найближчим часом".
Росіяни пишуть, що авто Мединського прибуло на місце переговорів з Україною. До того Мединський зустрівся з представниками США.
Російська делегація, як повідомляють кореспонденти 24 Каналу, приїхала на місце зустрічі –до палацу Долмабахче.