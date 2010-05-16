Переговори України і Росії у Стамбулі розпочалися: все про перебіг і заяви сторін

16 травня в Туреччині розпочалися перемовини між Україною та Росією. 24 Канал висвітлює їх у режимі онлайн.

Нагадаємо, росіяни до останнього тримали в секреті склад своєї делегації. А коли оприлюднили його, це стало ляпасом усьому світу. Путін, який сам запропонував Зеленському прямі переговори, вирішив не їхати в Стамбул. Тож український президент відправив делегацію, а сам вирушив в Албанію.

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Що відбувається на переговорах України та Росії у Туреччині 16 травня