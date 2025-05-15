Голова російської делегації Мединський назвав мету переговорів з Україною в Туреччині

У четвер, 15 травня, російська делегація нібито від самого ранку чекає зустрічі з українськими представниками у Стамбулі. Її очільник назвав мету прямих переговорів.

Помічник Владіміра Путіна та голова російського військово-історичного товариства Владімір Мединський прокоментував ситуацію, передає 24 Канал. Росіяни буцімто налаштовані на "серйозну професійну роботу".

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Яку мету назвали росіяни

За словами Мединського, російські представники прибули до Туреччини за дорученням Путіна. Серед переговорників також заступник міністра закордонних справ Росії Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Костюков і заступник міністра оборони Росії Фомін.

Сенс запропонованих прямих переговорів – вийти на встановлення довгострокового і міцного миру, усунувши першопричини конфлікту,

– зазначив голова делегації країни-агресорки.

За словами очільника МЗС України Андрія Сибіги, склад російської делегації свідчить про несерйозність намірів Кремля. "Я б більше сказав, зневага до своїх партнерів у контексті мирного процесу", – заявив міністр.

Зі свого боку відреагував й міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Дипломат назвав ситуацію "ляпасом по обличчю" для України та союзників по НАТО.