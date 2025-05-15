"Частково це отримав": політичний експерт відповів, чого Путін хотів від Стамбула

Російський диктатор сам запропонував відновити прямий діалог між Росією та Україною, однак на переговори у Стамбул 15 травня не приїхав. Путін надіслав російську делегацію і намагається зараз показати, що дійсно прагне миру.

Про це в етері 24 Каналу зазначив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, наголосивши, що очільник Кремля хотів у такий спосіб відтермінувати введення проти Росії санкцій, якими пригрозила Європа.

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Що хоче отримати Кремль

Російський диктатор хоче продемонструвати, що зацікавлений у мирному врегулюванні війни. Саме тому Путін озвучив пропозицію відновити прямі переговори між української та російською сторонами.

Йому це вдалося, частково це отримав. Думаю, що в п'ятницю мають бути потужніші рішення. Не будуть росіяни йти назустріч американцям чи українцям,

– озвучив Городницький.

Однак насправді Росія хоче окупувати всю Україну, принаймні Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області, щоб українські війська вийшли з цих територій. Це, як зауважив політичний експерт, абсурд.

Городницький впевнений, що сьогодні Україна має говорити про законодавчі ініціативи щодо того, що Росія вкрала українські території. Зараз, з його слів, складно давати оцінку ситуації, бо поки що невідомо, що буде говорити російська делегація на переговорах у Стамбулі.

"Уявляю, що в них буде величезна кількість запитів, які не отримають погодження. Всі розділяться по своїм сторонам. Єдине, що хоче зараз Росія – це отримати ефективні економічні гарантії", – пояснив політичний експерт.

На його думку, росіяни хочуть від американців зняття санкцій, можливості заробляти кошти з ЄС і Сполученими Штатами. Росії потрібні гроші, яких зараз в неї немає і які їй не дає Китай.

Пекін може й хотів би підтримати Росію, але не може, бо має також величезні проблеми. Звідти виводять численні інвестиції, перекидаючи в Індію, Китаю потрібно для себе шукати інвестиції, а не інвестувати 100 – 300 мільярдів доларів у гіпотетичну перемогу Росії,

– підсумував Городницький.

Нагадаємо, що 15 травня у Туреччину російський диктатор Путін не прибув. Натомість відправив делегацію у складі посадовців низького рівня. Очільник українського МЗС Сибіга заявив, що від України прибула делегація найвищого рівня й сам президент Володимир Зеленський. Росія ж своїм вчинком продемонструвала несерйозність намірів щодо встановлення миру та зневагу до своїх партнерів у контексті мирного процесу.