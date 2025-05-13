Має бути жорстка умова: без чого неможливі нормальні переговори у Стамбулі

І Росія, і Україна намагалися загнати один одного в пастку в контексті мирних переговорів у Стамбулі. Зеленський зробив правильний крок, коли заявив, що чекає на Путіна 15 травня.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що Путін не випадково говорив про Стамбул. Він хоче домовлятися на основі російського проєкту договору, де вони придумали величезну кількість неадекватних вимог.

До теми Тільки з Путіним я маю домовлятися про припинення вогню, – Зеленський

Чого очікувати від переговорів

Як наголосив Фесенко, Зеленський своїм викликом Путіну зламав усю російську стратегію. Він фактично викликав його на двобій. У Росії ж, найімовірніше, сподівалися, що Україна відкине ідею зустрічі у Стамбулі.

Зараз багато чого залежить від того, яких переговорників відправить Росія. Зеленський не буде зустрічатися ні з ким з боку Росії, окрім Путіна. Якщо приїде інша делегація, то й від України мають бути переговорники того ж рівня.

Статусно мають бути чиновники такого ж рівня. Але має бути жорстка умова – переговори лише про припинення вогню. Ми не будемо розмовляти про ваші забаганки, якщо попередньо не погодитесь на припинення вогню,

– підкреслив Фесенко.

Крім того, надзвичайно важливо, аби в переговорах України і Росії були присутні американці. Або якийсь інший модератор, який зможе стати посередником. Без цього важко уявити, що переговори пройдуть ефективно.

Без якісного модератора нормальних переговорів не буде. Тут дуже недоречними є слова Стіва Віткоффа, що потрібно всього лиш посадити Росію і Україну за стіл переговорів – і вони легко домовляться. Це може сказати лише та людина, яка зовсім не розуміє природу цієї війни,

– сказав Фесенко.

Додамо, Дональд Трамп очікує хороших результатів від можливих переговорів у Стамбулі. Від США туди мають прибути спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог. Також наразі диктатор Путін так і не відповів, чи приїде він до Туреччини.