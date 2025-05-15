"Ключова тема": у WSJ дізналися, чого може стосуватися зустріч між Україною та Росією у Стамбулі

У Стамбулі можуть відбутися перші за довгий час прямі переговори між Україною та Росією. Головною темою зустрічі може стати 30-денне припинення вогню.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що можуть обговорювати на переговорах у Туреччині

У виданні зазначають, що на переговорах у Туреччині 15 травня українська делегація вимагатиме лише одного – 30-денного припинення вогню.

Цю інформацію також підтверджує джерело Суспільного, обізнане із позицією України. Втім, все ще залишається невідомим, хто увійде до української делегації.

Водночас глава Кремля Владімір Путін бажає фактичної капітуляції України, попри те, що впродовж останніх двох років його армія змогла захопити лише 1% території України

Видання також вказує на те, що Путін відправив до Туреччини на зустріч з українською делегацією чиновників невисокого рангу. Це поставило під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини та відкинуло будь-які сподівання на "прорив" у переговорному процесі.