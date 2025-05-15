Ймовірні переговори між Україною та Росією: що зараз відбувається у Стамбулі

Переговори між Україною та Росію можуть відбутися вже сьогодні, 15 травня. Українська та російська делегації вже прибули до Туреччини.

Про те, що відбувається у Стамбулі та головні заяви сторін, – розповідає 24 Канал.

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