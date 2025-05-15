Ймовірні переговори між Україною та Росією: що зараз відбувається у Стамбулі
Переговори між Україною та Росію можуть відбутися вже сьогодні, 15 травня. Українська та російська делегації вже прибули до Туреччини.
Про те, що відбувається у Стамбулі та головні заяви сторін, – розповідає 24 Канал.
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У Кремлі повідомили, що напередодні ввечері Владімір Путін нібито провів нараду щодо підготовки до переговорів з українською стороною. В канцелярії Ердогана повідомили, що у президента не має в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України. Зазначається, що у програмі турецького лідера – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, після чого він матиме робочий обід за участю делегацій. РосЗМІ пишуть про те, що переговори між сторонами заплановані на 10:00. Водночас голова ЦПД Андрій Коваленко спростував цю заяву, та зазначив, що такий час не був запланований. Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок, Вранці 15 травня до Стамбула вже прилетів урядовий борт із Москви, на якому можуть бути члени російської делегації для переговорів з українськими офіційними особами. Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський ще увечері 14 травня вирушив до Туреччини.
Путін міг провести нараду щодо підготовки до можливих переговорів
В Ердогана не має в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України
Чи відомий час початку переговорів
– написав Коваленко.
Російська делегація могла прибути до Стамбулу
У Кремлі повідомили, що напередодні ввечері Владімір Путін нібито провів нараду щодо підготовки до переговорів з українською стороною.
В канцелярії Ердогана повідомили, що у президента не має в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України.
Зазначається, що у програмі турецького лідера – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, після чого він матиме робочий обід за участю делегацій.
РосЗМІ пишуть про те, що переговори між сторонами заплановані на 10:00.
Водночас голова ЦПД Андрій Коваленко спростував цю заяву, та зазначив, що такий час не був запланований.
Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок,
Вранці 15 травня до Стамбула вже прилетів урядовий борт із Москви, на якому можуть бути члени російської делегації для переговорів з українськими офіційними особами.
Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський ще увечері 14 травня вирушив до Туреччини.