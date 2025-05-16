Україна здатна продовжувати боротьбу, але нам потрібно закінчити цю війну, – Умєров

Україна має здатність далі продовжувати боротьбу з російською агресією. Однак нашій державі потрібно закінчити війну, щоб зберегти життя людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони України Рустема Умєрова під час брифінгу у Стамбулі.

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Що сказав Умєров про закінчення війни

Рустем Умєров після переговорів у Стамбулі вчергове повторив, що Україна хоче та прагне миру. Адже наша держава береже життя людей, на відміну від ворога.

Україна сфокусована на людях і ми здатні продовжувати боротися, але врешті-решт нам треба закінчити цю війну,

– зауважив міністр.

До слова, глава Міноборони України, який очолював українську делегацію у Стамбулі на переговорах із росіянами 16 травня, зазначив, що під час зустрічі обговорювали можливість зустрічі Зеленського та Путіна. За словами Умєрова, робота над цим триває.

Міністр також наголосив, що найближчим часом Україна та Росія можуть провести обмін полоненими у форматі "1 000 на 1 000". Рустем Умєров зауважив, що вже відома дата, однак наразі її не озвучуватимуть.