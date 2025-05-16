Українська делегація підбила підсумки переговорів України, США та Туреччини

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі пройшли переговори делегацій України, США та Туреччини. На зустрічі були присутні голова Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров очільник турецького МЗС Хакан Фідан і держсекретар США Марко Рубіо.

Про що сторони говорили під час переговорів та які підсумки зустрічі в Туреччині – розповідає 24 Канал.

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Як пройшли переговори України, США та Туреччини

Андрій Єрмак заявив, що ключовою темою зустрічі стали реальні механізми досягнення справедливого і стійкого миру для України.

За його словами, усі сторони підтвердили: війна має завершитися не черговими домовленостями, які Росія потім порушить, а повним і безумовним припиненням вогню, яке стане основою для подальших рішень. Також окрему увагу приділили гуманітарним питанням – звільненню полонених українців і поверненню депортованих дітей.

На жаль, Росія вкотре підтвердила: вона не зацікавлена в мирі. Відсутність її представників на переговорах, ігнорування міжнародних ініціатив і небажання припинити агресію – ще одне свідчення її справжніх намірів,

– написав голова ОП.

Результати зустрічі прокоментував також міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Ми на одному боці щодо необхідності швидкого просування мирного процесу,

– підкреслив він.

За словами глави МЗС, зараз Росія зіткнулася з моментом, коли їй потрібно довести, що вона налаштована серйозно. Саме тому потрібні конкретні рішення, зокрема безумовне, повне та тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна разом з партнерами працює над подальшими кроками. Головною метою є повернення наших людей, гарантії безпеки для держави та мир, який базується на силі права, а не силі зброї.

Нагадаємо, після зустрічі з представниками Туреччини та США українська делегація вирушила на переговори з Росією. Ці переговори розпочалися приблизно після 13:30, хоча були заплановані на 12:30.