Початок переломного моменту, – Берлін про мирні переговори України та Росії

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією. У Німеччині цю зустріч вважають потенційно вирішальною для подальшого перебігу війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля телеканалу ZDF.

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Переломний момент і новий етап підтримки України

Глава МЗС Німеччини назвав мирні перемовини України та Росії у Стамбулі "значними" та заявив, що вони можуть стати початком переломного моменту у російсько-українській війні.

Вадефуль також наголосив, що Німеччина продовжить постачання зброї Україні, а також профінансує розробку та виробництво далекобійних систем озброєння. За його словами, йдеться про "дуже далекобійні" засоби.

Це справжній поліс страхування життя для України у довгостроковій перспективі,

– додав він.

До того ж міністр розповів про плани запровадити пакети санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що Україна ще не отримала обіцяні ракети Taurus від Німеччини. Попри нещодавні гучні заяви канцлера Фрідріха Мерца, він не надав прямої відповіді на питання з приводу передачі вищезгаданого озброєння Україні.