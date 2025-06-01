Російська делегація вилетіла в Стамбул для переговорів з Україною

У понеділок, 2 червня, в Стамбулі відбудеться другий тур переговорів між Україною та Росією. Нашу делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, а російську – ймовірно помічник Путіна Владімір Мединський, як і минулого разу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. За даними журналістів, переговори цього разу можуть тривати не в палаці Долмабахче, а в Чирагані.

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Підготовка до переговорів у Стамбулі триває

Як повідомляють кореспонденти, російська делегація вже поїхала до Стамбула, де завтра, 2 червня, заплановані переговори з Києвом. На цій зустрічі сторони можуть обговорити проєкти меморандумів щодо припинення вогню.

З боку Росії участь в перемовинах братиме заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник ГРУ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, Україна вже окреслила свої позиції для мирного договору. Як зазначив Володимир Зеленський, наша сторона на зустрічі в Стамбулі вимагатиме повного й безумовного припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених з України дітей.

До слова, станом на зараз ані Україна, ані Туреччина, яка виступає посередником у нинішніх переговорах, не отримували жодної інформації про російський так званий "меморандум" щодо припинення вогню. Росія може навмисно відтягувати миротворчий процес, адже не бажає завершувати війну в Україні.