Чому початок переговорів між Україною та Росією затягнувся майже на 2 години: що сказали в МЗС

У Стамбулі у понеділок, 2 червня, відбувся другий раунд перемовин між російською та українською делегаціями. Як відомо, початок переговорів затягнувся майже на дві години.

В українському МЗС розповіли, з чим це пов'язано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Росія вимагала, щоб на переговорах не було американської сторони, – МЗС України

Чому початок переговорів затягнувся

Початок переговорного процесу між делагаціями України та Росії затягнувся майже на дві години.

Перед початком зустрічі, ви знаєте, що вона почалася трохи пізніше, відбувалися різні формати і консультації всілякі серед делегацій зі столицями і різних інших,

– пояснив речник МЗС Тихий.

Відповідно до повідомлень турецьких медіа, зустріч делегацій України та Росії повинна була початися о 13:00. Проте самі переговори стартували близько 14:45.

Дивіться також Містить чіткі пропозиції: опубліковано повну версію меморандуму, який Україна передала Росії

Додамо, що о 15:58 стало відомо, що російські ЗМІ повідомили, що переговори між Україною та Росією завершилися. Попередньо, вони тривали понад годину.

Зазначимо, що відповідну інформацію підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що перемовини у Стамбулі закінчилися.