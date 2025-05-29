Росія у Стамбулі заявляла про плани захопити Сумську та Харківську області, – FT

Під час переговорів, які відбулися 16 травня у Стамбулі, російська делегація заявила про плани захопити Сумську та Харківську області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Росія погрожувала захопленням Сумщини та Харківщини

Поки українські лідери продовжують наполягати на 30-денному припиненні вогню, значна частина людей не має ілюзій щодо того, що війна Росії проти України найближчим часом завершиться.

За словами українських посадовців та військових, Росія не демонструє жодних ознак скорочення атак чи готовності до реальних поступок. Нещодавня зустріч у Туреччині лише переконала українську делегацію в тому, що мир залишається далекою перспективою.

Під час цих переговорів голова російської делегації попередив, що Росія може знову вторгнутися та захопити північні області України – Сумську та Харківську.

За кілька днів, під час візиту до Курської області, Владімір Путін "схвально пожартував" у відповідь на слова місцевого чиновника, що сусідня Сумщина "мала би бути нашою".

22 травня Путін також оголосив, що російські війська створюють "буферну зону безпеки" вздовж українського кордону – формулювання, яке раніше використовувалося для виправдання вторгнень.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів між Росією та Україною. Водночас він додав, що вимога Росії до України прийняти без'ядерний, нейтральний позаблоковий статус повинна бути виконана "при будь-якій формі врегулювання" війни.