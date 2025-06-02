Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими, – Зеленський

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня уже завершилися. Президент Зеленський розповів деякі деталі.

Наразі він очікує повного звіту від міністра оборони Умєрова, який очолював українську делегацію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ президента Зеленського під час пресконференції на саміті "Бухарестської дев'ятки".

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Що Зеленський сказав про переговори 2 червня

Президент Зеленський розповів, що між сторонами було домовлено про новий обмін полоненими.

Щодо Стамбульських перемовин – я якраз чекаю повного звіту від Умерова, вони обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо новий обмін військовополоненими,

– повідомив президент.

До слова, під час переговорів українська делегація передала росіянам офіційний список із сотнями дітей, яких незаконно депортували або утримують на ТОТ. Україна вимагає їх повернути.

"Чекаємо відповіді. М'яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", – сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Окрім звільнення полонених та повернення дітей, у повній версії меморандуму, який Україна передала Росії йдеться також про повне та безумовне припинення вогню на суші, морі та в повітрі.