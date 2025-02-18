Переговори, тиск на Путіна і вступ в НАТО: ексклюзивне інтерв'ю з міністром оборони Швеції

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Президент Володимир Зеленський продемонстрував, що Україна готова вести переговори упродовж 2025 року, щоб завершити війну. Важливо, щоб це був справедливий мир, а не угода, що підбадьорить Владіміра Путіна та послабить Україну.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу на полях зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі наголосив, що справедливий мир можливий лише на умовах України. Більше про це, тиск на Владіміра Путіна та вступ України до НАТО – читайте далі у матеріалі.

Союзники працюють, щоб забезпечити Україні позицію сили на переговорах

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що війну в Україні потрібно зупинити шляхом укладання угоди. Також він закликав європейських союзників робити більше для надання Україні гарантій безпеки. Чи вважаєте ви, що зараз є шанс домовитися про припинення вогню з Росією?

Думаю, що важливо те, що думає ваш президент і український народ. Але ми беремо до уваги, що ваш президент продемонстрував готовність вести переговори протягом 2025 року, і що, звичайно, він також хоче закінчити війну, і український народ хоче цього. Важливо, щоб це був справедливий мир восени, а не погана угода, яка підбадьорить Росію та послабить Україну.

Отже, найкраще, що ми зараз, як європейські союзники, можемо зробити, це посилити підтримку України. І тому ми лише минулого тижня оголосили про наш найбільший на сьогодні пакет підтримки України в розмірі 1,2 мільярда євро. Ми зосереджені на тому, щоб надати українцям можливість вести переговори з позиції сили, як того хоче Україна.

Повне інтерв'ю з міністром оборони Швеції: дивіться відео

Чи вважаєте ви, що Україна зараз може вести переговори з Росією з позиції сили?

Я вважаю, що ми можемо зробити більше – надавати Україні більше оборонного обладнання з наших власних запасів, як це робить Швеція. А також нововироблену військову техніку, адже у нас сильна оборонна промисловість.

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Крім того, важливо інвестувати в українську оборонну промисловість, яка здійснила дивовижне нарощування виробництва. Ми відкриті для інвестицій в українські можливості ударів дальньої дії як ракетами, так і ударними дронами, артилерійськими снарядами тощо. Дуже дає надію і вражає те, наскільки Україна наростила виробництво протягом цього року.

Чи готова Швеція ввести свої війська в Україну

Які ваші враження від останньої зустрічі в форматі "Рамштайн", а також участі міністра оборони США Піта Гегсета?

Піт Гегсет підштовхує європейців робити більше, і я думаю, що це обґрунтовано, тому що нам потрібно робити більше. Так, у 2024 році ми отримали близько 60% підтримки США, але Гегсет натякав на те, що Штати також мають інші проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні тощо. І я дійсно вважаю, що європейці можуть зробити більше, що кожен також повинен бути в змозі зробити свій внесок відповідно до розміру своїх Збройних Сил і розміру своєї економіки.

Чи готова Швеція ввести війська у разі проведення миротворчої місії в Україні? Адже Піт Гегсет припустив, що європейські сили можуть відігравати ключову роль у забезпеченні миру в Україні без американської присутності.

Так, я чув це сьогодні й чув раніше. Але я хотів би побачити щось на папері – що це насправді передбачає і якою є модель, перш ніж ми будемо готові коментувати це і думати далі. Тому наш фокус зараз зосереджений на тому, щоб надати Україні максимальний обсяг військової підтримки та навчання. Так, Україна має можливість сформувати позицію сили, якщо вона вирішить вести переговори.

"Європа має зробити більше для України"

Після сьогоднішньої зустрічі групи "Рамштайн", чи вважаєте ви, що США продовжать допомагати Україні вести переговори з позиції сили будь-яким способом?

Я беру до уваги, що військова підтримка з боку США триватиме, і ми також вважаємо, що вона буде тривати. Утім, думаю, що ми, як європейці, маємо робити більше, адже загалом Європа не надає стільки, скільки повинна. Нам слід нарощувати виробництво та активізувати підготовку. Це також дуже важливо.

Також були дискусії щодо можливості для європейських країн купувати зброю для України у США або використовувати заморожені активи Росії. Яким ви бачите цей новий формат співпраці з надання Україні зброї від США? Як могли б бути доставлені Україні чергові пакети військової допомоги?

Ставки в цій війні для України величезні, але вони також мають величезне значення для Швеції та всієї Європи. Якщо ви маєте такий спосіб мислення, то повинні також мати відкритий підхід до того, як найкраще підтримати Україну. І звісно, у нас були й інші ініціативи, такі як чеська ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів 155-міліметрового калібру у різних країнах.

Я вважаю, що ми також повинні зберігати відкритий підхід до можливостей фінансування, зокрема через механізми іноземних військових продажів зі США тощо. Але ми також повинні зосередитися на тому, як ми можемо найкраще підтримати Україну і Швеція має дуже прагматичний підхід до цього.

Що стосується надприбутків від російських активів, ми вітаємо те, що ЄС зараз інвестує в оборонно-промислову базу України, і ми також готові робити більше, якщо це буде можливо.

Чи підтримує Швеція вступ України в НАТО

Також я хотів би поговорити про членство в НАТО. Схоже, що Сполучені Штати зараз зняли це питання з порядку денного. Яка ваша реакція на це?

Наша позиція полягає в тому, що ми вважаємо, що Україна дійсно належить до НАТО, але, звичайно, вона має виконати умови для вступу. Це питання між Україною та 32 союзниками по НАТО, і жодна країна, особливо Росія, не повинна мати права вето щодо цього.

"Мир має бути на умовах України"

Які ваші очікування на цей 2025 рік щодо війни в Україні та її результатів? А також щодо можливості припинення вогню?

Думаю, що ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, через жахливу агресію, яку зазнала Україна. Але впевнімося, що це буде справедливий мир, і мир, який буде на умовах України. Найкраще, що ми можемо зробити, – це забезпечити максимальну підтримку Україні.



Інтерв'ю з міністром оборони Швеції / Скриншот з відео

Чи вважаєте ви, що російського диктатора Владіміра Путіна можуть змусити вести переговори цього року, чи поки що ні?

Думаю, він повинен усвідомлювати, що санкції мають силу, і що ми та багато інших (союзників – 24 Канал) беремо на себе довгострокові зобов'язання продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, тому що наша безпека дуже тісно переплетена з безпекою України.

Поки що ця війна жодним чином не була успішною для Росії. Вона досі не досягнула жодної зі своїх головних стратегічних цілей. Вона контролює менше ніж 18% території України. Пів року тому українські війська зайшли на російські території й за ці пів року Росія не змогла повернути цю територію. Це показує, що можна зробити, коли Україна діє з позиції сили.

Чи вважаєте ви, що зараз є достатньо тиску на Путіна, щоб починати якісь переговори? Тому що Кремль заявляє, що вони не будуть зараз обмінювати Курську область на окуповані території України. Складається враження, що вони все ще відмовляються виносити це на переговори.

Я вважаю важливим посилити тиск на Росію щодо цього. Це може включати можливості додаткових санкцій. Певною мірою Швеція є рушійною силою в ЄС. Ми також були рушійною силою, наприклад, у боротьбі з виявленням кораблів, які пов'язані з тіньовим флотом. Тож Швеція є активним партнером, коли йдеться про стримування агресії Росії. Але найкращий спосіб стримати агресію Росії, пов'язану з нашою власною безпекою, – продовжувати підтримувати Україну.

Як Швеція планує допомогти Україні

Які плани вашого уряду в контексті військової підтримки України в цьому і наступному році? На чому б ви зосередилися в цьому плані?

Нарощування промислового виробництва у Швеції, щоб забезпечити українців більшою кількістю оборонного обладнання. Заохочення шведських компаній інвестувати всередині України, щоб забезпечити ефективну співпрацю. А також йдеться про трансфер технологій між шведськими та українськими компаніями.

Цієї осені я зустрічався з міністром Рустемом Умєровим у Стокгольмі, де ми обговорили, що може запропонувати наша оборонна промисловість, а також які потреби має Україна. Ми порівняли наші позиції, і, на мою думку, знайшли шлях уперед, який може бути корисним для України.