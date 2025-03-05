Люди Трампа вийшли на зв’язок із Зеленським після суперечки у Білому домі, – CNN

Представники Дональда Трампа зв’язалися з Володимиром Зеленським після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті. Вони намагались стабілізувати відносини та повернути переговори в конструктивне русло перед виступом Трампа в Конгресі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на джерела CNN. Представники Дональда Трампа зв’язувалися з президентом України Володимиром Зеленським після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті.

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Конфлікт у Білому домі

Високопоставлені чиновники Трампа намагалися "стабілізувати відносини" з Києвом та закликали повернути переговори у "потрібне русло" до виступу Трампа в Конгресі.

Серед тих, хто звернувся до Зеленського, був Кіт Келлог – посланець Трампа в Україні, зазначає одне з джерел. Його звернення пролунало незадовго до того, як Зеленський у своєму дописі назвав зустріч у Білому домі "прикрою".

Деталі залаштункових переговорів залишаються невідомими, але джерела CNN підкреслюють, що команда Трампа прагне мінімізувати наслідки конфлікту та налагодити комунікацію.

До слова, стосунки між Україною та США змінилися після конфлікту Зеленського і Трампа, але Україна готова до діалогу та до підписання угоди про рідкісноземельні ресурси.

Адміністрація Трампа намагається відірвати Росію від Китаю, використовуючи Україну як частину своєї стратегії, але це суперечить інтересам нашої держави.