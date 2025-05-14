У Путіна є кілька причин не летіти на переговори у Стамбул: диктатор має два страхи

Російський диктатор побоюється польотів за межі Росії. За увесь період повномасштабної війни в нього були вызити тільки в ті країни, з якими Росія межує, співпрацює і де йому гарантували безпеку (Китай, Монголія, КНДР, Казахстан, ОАЕ, В'єтнам).

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу висловив думку, що Путін боїться, що з його літаком може щось трапитись, бо він добре пам'ятає долю Пригожина, якого ймовірніше ліквідували з його відома.

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Що демотивує Путіна летіти у Стамбул

Очільник Кремля, на думку Уса, остерігається, що з ним може трапитись подібна історія, яка була з Пригожиним, при чому він розуміє, що це влаштує не Україна, а його кремлівське оточення. Тоді в цих людей з'явиться можливість примиритись з Заходом, але для цього потрібна сакральна жертва.

Цей страх демотивує Путіна летіти у Стамбул, хоча він міг би прибути туди й разом з Трампом тиснути на Україну,

– озвучив Ус.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень пригадав свою зустріч в Анкарі з колишнім представником Туреччини в НАТО. Він тоді сказав, що на ту мить у Туреччини було дві активні війни з Росією: в Сирії та Лівії. З боку Росії були бійці ПВК "Вагнера", але їх сприймали як представників військової російської машини.

Тому Путін, зі слів Уса, розуміє, що попри заяви Ердогана, що в нього дружні з ним стосунки, все-таки ризики для нього в Туреччині існують. Історично так склалося, що Росії й Туреччині складно знаходити діалог, адже ще за часів Російської та Османської імперій між ними були війни. Вони конкурували в Чорноморському басейні.

"Коли українські партнери говорять, що підтримують територіальну цілісність України, то Ердоган завжди додає, що разом з Кримом. Для Туреччини найважливіше, щоб Крим був в Україні, бо корінне населення, кримські татари, близьке до турків", – зазначив Ус.

До того ж Туреччина не хоче, аби Росія посилювалась в Чорноморському басейні, контролюючи півострів. На Туреччину, як підкреслив головний консультант Націнституту стратегічних досліджень, багато хто в Росії дивиться як на потенційного ворога.

Ще росіяни можуть згадати 2019 рік, коли на одному з турецьких телеканалів продемонстрували мапу Євразійського регіону. Це був прогноз телебачення, що у 2050 році значна частка Росії буде орієнтуватись не на Москву, а на Анкару.

Бо там є тюркські народи, які мають орієнтуватися на Туреччину. Росіяни полюбляють казати про "русскій мір", а в Туреччині також є таке поняття як "тюркський світ",

– зауважив Ус.

Зазначимо, що колишній представник Держдепу в Україні Курт Волкер переконаний, що прямі переговори між українською та російською сторонами без участі міжнародної спільноти не будуть ефективними. Він вважає, що Путін обманюватиме і після переговорів Росія почне звинувачувати Україну. Тоді у суспільства складеться заплутана картина щодо реальної ситуації довкола цих переговорів.