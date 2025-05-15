Несерйозність намірів та зневага до партнерів, – Сибіга про склад російської делегації

Президент Росії не приїде в Туреччину на переговори – натомість він відправив посадовців низького рівня. На думку Андрія Сибіги, це свідчить про несерйозність намірів Кремля та зневагу до партнерів.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів кореспондентці 24 Каналу.

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Як українці реагують на склад російської делегації

Очільник Кремля запропонував відновити переговори України та Росії в Туреччині 15 травня. Володимир Зеленський на це погодився, заявивши, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто".

Однак російський диктатор не з'явиться на переговорах. Він затвердив склад делегації Росії, до якого не входять високопосадовці – ані міністр закордонних справ Лавров, ані помічник Путіна Ушаков.

Сибіга наголосив, що від України прибула делегація найвищого рівня на чолі з президентом Зеленським. Росія вчинила протилежним чином.

Несерйозність намірів щодо миру та, я б більше сказав, зневага до своїх партнерів у контексті мирного процесу,

– прокоментував міністр закордонних справ.

У коментарі "Ми Україна" речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Путін ховається від зустрічі в Туреччині, відправляючи людей низького рівня. Він зазначив, що зустріч Зеленського та Ердогана, яка відбувається 15 травня, також є дуже важливою.

Президент України наголосив, що рівень делегації росіян схожий на бутафорський. Він вирішить з турецьким лідером, як діяти дали.