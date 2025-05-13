Три великі несподіванки для Путіна: чому диктатор досі мовчить щодо зустрічі в Туреччині

Владімір Путін не погоджується на безумовне припинення вогню, яке мало розпочатися 12 травня. Також він досі не відповів, чи прилетить до Стамбулу на переговори з Володимиром Зеленським і має на це декілька причин.

Важливо розуміти, що задля досягнення миру потрібні перемовини, але не їхня імітація. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що саме імітацією весь цей час займався Путін.

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Чому Кремль боїться зустрічі у Туреччині

Владімір Путін точно не сподівався, що буде саме така реакція українського президента. Ще одна несподіванка – реакція лідера Туреччина Реджепа Ердогана. Як відомо, український президент виявив готовність зустрітися у Стамбулі, а Ердоган підтримав таку ідею.

Насправді подібні зустрічі готують дуже довго, адже це велике навантаження на державу, яка їх приймає. Також посилено працюють різні військові, дипломатичні, силові структури. Ба більше, Путін завжди прибуває з величезною свитою, яку потрібно приймати.

Скоріш за все, диктатор думав, що ні Україна, ні Туреччина не погодяться. Зрозуміло, чому він обрав Стамбул. Це відсилання до так званих "стамбульських домовленостей" у 2022 році, які неодноразово спростовували,

– підкреслив Іван Тимочко.

До того ж Путін не чекав настільки швидкої реакції США. Тому він опинився у досить непростій ситуації. Якщо поїде у Стамбул – покаже слабкість перед своїм народом. Якщо не поїде – підтвердить усьому світу, що хоче продовження війни.

Чому Путін мовчить

Скоріш за все, зараз військово-політичне керівництво роздумує, як поводитися у такій ситуації. Можливо, ми почуємо заяви з посиланням на технічні причини, через які Путін нібито не зможе приїхати. Але не треба відкидати, що мовчання диктатора пов'язане саме з підготовкою до польоту в Туреччину.

Ще один нюанс полягає в тому, що Путін може боятися міжнародного трибуналу. Ще у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Отже, треба враховувати й такі нюанси.

А третім "сюрпризом" для Путіна стало те, що Трамп виявив бажання з'явитися на цій зустрічі. Склалася низка факторів, які ще декілька днів тому було складно уявити,

– зауважив Іван Тимочко.

Україна не повелася на так звані короткотривалі "перемир'я", які Росія хотіла використати тільки для підсилення своїх підрозділів на фронті. Є чітка позиція Заходу про встановлення 30-денного припинення вогню і проведення переговорів. Поки Росія все це ігнорує.

Однак, Путіну дедалі важче ухилятися від відповідей. До того ж США бачать відносини Росії з Китаєм. Дедалі більше країн є залучені до переговорного процесу, а в очільника Кремля залишається менше поле для маневру.

До слова, спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що Україна та Росія мають зустрітися у Стамбулі та якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Це єдиний шанс врегулювати ситуацію. В іншому випадку США пригрозили вийти з переговорного процесу.