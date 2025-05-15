Я тут, – Зеленський в Туреччині зробив послання Путіну
- Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари 15 травня для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.
- На виході з аеропорту Зеленський зробив чітке послання Путіну, сказавши: "Я тут".
Президент України прибув у Анкару 15 травня, щоб зустрітися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. На виході з аеропорту він зробив чітке послання Путіну.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.
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Що Зеленський сказав Путіну в Туреччині
У четвер, 15 травня, президент України прибув до Анкари, щоб зустрітися з Ердоганом. На виході з аеропорту журналісти запитали президента, чи має він якесь повідомлення для російського диктатора.
Я тут. Гадаю, це досить промовисто,
– відповів український лідер.
Зеленський зробив чітке послання Путіну: дивіться відео
Президент приїхав у Анкару для зустрічі з Ердоганом – подія вже почалася.
У Туреччині також можуть відбутися мирні переговори України з Росією, але стало відомо, що Владімір Путін не планує на них з'являтися. Зеленський та Ердоган будуть вирішувати, що робити далі, після зустрічі.
Російська делегація та представники США вже в Стамбулі, але час зустрічі ще не визначено.